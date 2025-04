My już odliczamy dni do wiosenno-letnich wyprzedaży! Jednak mimo zbliżających się obniżek cen marki odzieżowe nie zwalniają tempa i cały czas wprowadzają do sprzedaży nowe ubrania i dodatki.

Reklama

Hity redakcji na czerwiec! Na co warto zwrócić uwagę w tym miesiącu?

Nowości z sieciówek na czerwiec 2018

W tym roku oszalałyśmy na punkcie sukienek i spódnic midi. Najbardziej podobają się nam modele zdobione bardzo modnym w tym sezonie kwiatowym motywem. Są bardzo dziewczęce, ale jednocześnie seksowne i odpowiednie na wiele okazji.

Najmodniejsze sukienki w kwiaty znajdziesz w naszym sklepie internetowym:

A może szukasz odpowiednich butów na lato 2018? Nam spodobały się złote espadryle z H&M, które będą pasowały do większości wakacyjnych stylizacji. Jeżeli szukasz bardziej wyrafinowanej propozycji, to przyjrzyj się dokładniej plecionym sandałkom z Zary. Będziesz mogła założyć je nawet na wesel.

Najmodniejszym dodatkiem w sezonie lato 2018 jest wiklinowy koszyk lub torebka z rafii. Ten plażowy hit przebojem wkradł się do mody codziennej i zdobywa coraz większą popularność. Jaki model wybrać? Tutaj panuje pełna dowolność. Możesz wybrać model z dowolnego tworzywa - bambus, rafii, wiklina. Więcej uwagi powinnaś poświęcić na wybór kształtu. Najmodniejsze są okrągłe lub geometryczne kuferki.

Reklama

Więcej modnych ubrań i dodatków:

T-shirt z Zary hitem sprzedażowym na całym świecie. Kosztuje tylko 39 zł!

Te klasyczne buty powinna mieć w szafie każda kobieta. O jaki model chodzi?