Kolekcja Zary na wiosnę 2020 to kwintesencja najgorętszych hitów sezonu. Wśród propozycji tej znanej sieciówki nie brakuje trendów na sezon wiosna-lato 2020. Już w czasie zimowej wyprzedaży typowałyśmy, co warto kupić w Zarze na wiosnę. W nadchodzącym sezonie hitem będę grochy, sztuczna skóra i mokasyny. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę? Oto ubrania i dodatki z najnowszej kolekcji Zary, które będą na topie.

Reklama

Czarna sukienka ze sztucznej skóry, cena ok. 199,00 zł

Mała czarna w niecodziennym, nieco drapieżnym wydaniu. Sztuczna skóra będzie bardzo modna wiosną 2020. Model z Zary doskonale wpisuje się w obowiązujące trendy: bufiaste rękawy, falbana u dołu i pasek, który świetnie podkreśla okolice talii. Czego chcieć więcej? To modowy ideał nowego sezonu!

Sukienka w grochy, cena ok. 199,00 zł

Najmodniejszy wzór wiosny 2020. Grochy to print, który będzie królował w czasie nadchodzących miesięcy. Jest klasyczny, kobiecy i ponadczasowy. Szczególnie dobrze wygląda na sukienkach. Jeśli na nowy sezon planujesz kupić tylko jedną rzecz, koniecznie powinna to być sukienka w groszki.

Plisowana spódnica, cena ok. 199,00 zł

Nie masz jeszcze w swojej szafie plisowanej spódnicy? Najwyższa pora, aby to zmienić. Początek sezonu wiosennego 2020 to idealny moment. Plisy sprawdzają się na wiele okazji. Można je nosić do pracy, na imprezy rodzinne, a nawet na randkę. Nam podoba się szlachetny beżowy kolor tej spódnicy. Będzie pasował do wielu innych kolorów.

Brązowa torebka, cena ok. 359,00 zł

Torebka listonoszka z naturalnej skóry. Ma neutralny odcień brązu, który będzie pasował do wielu stylizacji. Model z nutką retro doskonale skomponuje się z rozkloszowanymi spódnicami i klasycznymi sukienkami. To idealny dodatek dla... współczesnej damy, która ceni sobie tradycyjne wzory, lecz jest na bieżąco z najnowszymi trendami.

Mokasyny, cena ok. 119,00 zł

Wygodne i modne buty na wiosnę 2020? Koniecznie mokasyny! W nowej kolekcji Zary znalazłyśmy idealny model. Są wykonane ze skóry ekologicznej z najmodniejszych tłoczeniem w egzotyczny deseń. Stylowym akcentem jest chwost z przodu cholewki. Buty mają klasyczny czarny kolor, który będzie pasował do wielu stylizacji.

Reklama

Więcej modnych ubrań z Zary:

Idealna mała czarna na wyprzedaży w Zarze. Kosztuje tylko 59 zł

Sukienki z nowej kolekcji Zary: 3 modele, które warto kupić