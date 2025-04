Nowe kolekcje już są w sklepach! To najwyższa pora, by wyruszyć na pierwsze zakupy przed rozpoczęciem wiosny. Co warto kupić na sezon wiosna-lato 2020? Specjalnie dla was przejrzałyśmy kolekcję ubrań i dodatków H&M, by wskazać rzeczy, które dobrze mieć w szafie. Zobaczcie wyłowione przez nas modowe perełki.

Reklama

Trencz oversize, cena ok. 229,90 zł

Nowoczesna wersja kultowego trencza. Ma klasyczny, neutralny odcień beżu, lecz wyróżnia się nietypowym fasonem. Obszerny krój z obniżonymi ramionami, kołnierzem i zapięciem na guziki. Od tradycyjnego trencza różni go brak paska, przewiązanego w talii.

fot. Materiały prasowe

Jeansowa szmizjerka, cena ok. 199,99 zł

Kochamy jeansowe sukienki za ich niezobowiązujący styl, a także wygodę noszenia. Urzekła nas długa prosta sukienka ze spranego bawełnianego denimu. Ma luźny fason, a w talii wyjmowany szeroki pasek do wiązania, głębokie kieszenie w szwach bocznych. To model inspirowany stylem z lat 80.

fot. Materiały prasowe

Skórzane botki we wzór wężowej skóry, cena ok. 279,99 zł

Animal print wciąż jest na czasie! Na wiosnę proponujemy botki w ten modny deseń. Model z wytłaczanej skóry doskonale wpisuje się w trendy. Wygodny, niewysoki obcas idealnie nadaje się na co dzień.

fot. Materiały prasowe

Sukienka w grochy, cena ok. 79,90 zł

Ta sukienka łączy w sobie dwa modne trendy: grochy oraz bufiaste rękawy. Ma prosty fason, który będzie dobrze wyglądał spięty szerokim paskiem z ozdobną sprzączką. Ta sukienka sprawdzi się na wiele okazji, zarówno do pracy, jak i na randkę czy spotkanie ze znajomymi.

fot. Materiały prasowe

Kurtka jeansowa oversize, cena ok. 149,99 zł

Kurtka jeansowa, która będzie pasować do stylu miejskiego. Ma modny pudełkowy fason, a przy dole - ściągacz. To model inspirowany modą sprzed 30 lat. Wygląda jakby była wyciągnięta z szafy mamy. Kochamy to!

fot. Materiały prasowe

Marynarka w pepitkę, cena ok. 149,99 zł

Pepitka będzie jednym z najmodniejszych wzorów wiosny 2020. Nam podoba się w niebanalnym, czerwono-białym wydaniu. Dwurzędowy model z przędzy bouclé jest bardzo elegancki i efektowny zarazem. Sprawdzi się nie tylko do pracy.

fot. Materiały prasowe

Brązowa torebka w krokodyli wzór, cena ok. 149,99 zł

Torba shopper z imitacji skóry z wytłaczanym, szalenie stylowym wzorem skóry krokodyla. U góry ma okrągłe uchwyty i magnetyczne zapięcie. W szlachetnym odcieniu brązu, który będzie pasował do wielu stylizacji.

Reklama

Więcej modnych ubrań z H&M:

Ta spódnica z H&M wyczaruje talię w kilka sekund. Internautki oszalały na jej punkcie

Kurtka z H&M nowym hitem Instagrama. Jest modna, ale wzbudza kontrowersje...

Ten klasyczny sweter z H&M podbija Instagram. Kosztuje tylko 79 zł

Złota kurtka Małgorzaty Rozenek podbija Instagram. Podobną kupisz w H&M

Kombinezon z H&M podbija sieć. Pasuje na każdą sylwetkę i kosztuje 149 zł