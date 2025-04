Kurtka pilotka oversize – mocny akcent na co dzień

Na jesień i zimę 2021/22 WITTCHEN proponuje przeskalowane kroje i modele oversize. Obszerna kurtka pilotka ze skóry to mocny akcent stylizacji, który spodoba się wszystkim kobietom chcącym się wyróżnić.

Noś tę kurtkę do bojówek, ciężkich butów i dopasowanych topów, by stworzyć prawdziwie wyrazisty, zdecydowany look. Lub baw się kontrastami i włóż pod nią zwiewną szyfonową sukienkę w delikatnych barwach – otul się kurtką, a jesienne chłody będą Ci niestraszne. I jeszcze dobra wiadomość: kurtki oversize pasują każdej sylwetce.

Stylowo i wygodnie w traperach na grubej podeszwie

Jeśli już od jakiegoś czasu rozważasz kupno masywnych butów, ta jesień jest świetnym na to momentem. Botki czy trapery o ciężkiej, zdecydowanej podeszwie, takie jak ten model od WITTCHEN, nadają całej sylwetce stabilności i mocy.

Noś je do spodni z szeroką nogawką (najlepiej nieco krótszych, np. 7/8, żeby pokazać cholewkę buta). Możesz też włożyć je do sukienek i spódnic z grubymi rajstopami – to wymarzona stylizacja na chłodny dzień, gdy chcesz wyglądać świetnie, nie poświęcając wygody czy ciepła. Takie masywne podeszwy nie tylko współgrają z trendami, ale także zapewnią Ci dobrą przyczepność na oblodzonym chodniku!

Minimalistyczny plecak dla maksymalnego efektu

Do jesiennych czy zimowych stylizacji dodaj szykowny skórzany plecak WITTCHEN. Wybierz taki o prostych, minimalistycznych liniach – będzie pasował do wielu płaszczy czy kurtek, a jednocześnie doda Ci niewymuszonej elegancji. Jeśli wahasz się, czy plecak to dobry pomysł na przykład do pracy czy na ważne spotkanie, uspokajamy.

Minęły czasy, kiedy plecaki kojarzyły się ze szkołą albo górskimi wędrówkami. Teraz skórzany plecak to pełnoprawny dodatek do nawet bardzo eleganckiego stroju, na przykład damskiego garnituru w intensywnym kolorze czy wełnianej spódnicy midi i jedwabnej bluzki. A uwolnione dzięki plecakowi ręce możesz wsunąć do kieszeni płaszcza, żeby nie zmarzły.

Wielofunkcyjna torebka na każdą chwilę Twojego życia

Sezon jesień-zima 2021/22 w WITTCHEN obfituje w dodatki, które możesz dostosowywać do swoich potrzeb. Ta wielofunkcyjna torebka ma dwa paski do wyboru: prosty skórzany oraz awangardowy, tkany w rzucający się w oczy wzór. Dzięki temu rano możesz wyjść do pracy z torebką klasyczną, a po pracy jak gdyby nigdy nic zmienić pasek i zaprezentować światu jej odważniejszą wersję, doskonałą na imprezę czy spotkanie z przyjaciółmi.

A gdy przyjdzie Ci ochota wsiąść na rower czy potańczyć, po prostu zapnij ją w pasie, uzyskując niezmiernie stylową saszetkę. Z takiej opcji ucieszy się każda indywidualistka, która oczekuje dodatków idealnie pasujących do potrzeby chwili. To też rozwiązanie w duchu eko, bo zamiast trzech różnych produktów wystarczy Ci jeden.

Przemyślane zwieńczenie stylizacji: jedwabna apaszka

Kropką nad „i” stylizacji, jaką proponuje w tym sezonie WITTCHEN, jest klasyczna jedwabna apaszka. Czy wybierzesz wersję monochromatyczną, czy w wielobarwne wzory – będziesz cieszyć się strojem dopracowanym w każdym calu. Nam szczególnie spodobała się apaszka w geometryczne, czarno-białe wzory. Tworzy interesujący wzór po złożeniu, a zarazem jej dość uniwersalne kolory pozwolą łączyć ją z przeróżnymi ubraniami.

Równie szykownie zaprezentuje się z wełnianą marynarką i koszulą, co z zamaszystą sukienką w Twoim ulubionym odcieniu. Dla zaawansowanych polecamy zabawę deseniami: sprawdź, jak esy-floresy apaszki będą wyglądały z t-shirtem w biało-czerwone paski albo marynarką w łączkę. Efekt może Cię zaskoczyć.

Sprawdź wszystkie nowości od WITTCHEN z kolekcji CITY VIBES na jesień i zimę 2021/2022.