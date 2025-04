Jest klasyczny, ponadczasowy i sprawia, że każda kobieta wygląda w nim elegancko. Trencz, bo o nim mowa, to wiosenny płaszcz, który każda nas powinna mieć w swojej garderobie. To inwestycja w dobry wygląd, która będzie procentować przez lata. Okazuje się, płaszcz na wiosnę nie musi kosztować wiele.

Gwiazdy również kochają trencze! W swoich szafach mają je m.in. Edyta Górniak, Katarzyna Zielińska czy Marcelina Zawadzka. Te panie stawiają na ponadczasowe modele, które zawsze się sprawdzają.

Jednak projektanci mody, co roku odświeżają nieco klasykę, dodając jej charakteru np. hitowymi naszywkami, nadrukami lub deseniem (obecnie triumfy święci kratka!). Takie modele dostrzegliśmy w stylizacjach celebrytek, które kochają bawić się modą. Tej wiosny Marina Łuczenko wybrała trencz z nadrukami, który pochodzi z kolekcji światowej marki Baleciaga. Cena? Wolimy nie pytać. ;)

Anna Lewandowska z kolei postawiła na trencz na wiosnę w tradycyjną kratkę Burberry.

Ale Ty nie musisz wydawać majątku, aby mieć podobny!

Gdzie kupić niedrogi trencz?

Elegancki trencz pojawił się w ofercie marketu KIK. Marka oferuje klasyczny płaszcz w dwóch odcieniach: beżowym i czarnym. Model sięga do połowy łydki i jest zapinany na guziki. Posiada pasek, podkreślający talię. Co ważne, KIK zadbał, by na trencz mogły pozwolić sobie kobiety o różnych sylwetkach. Trencz jest dostępny w dużych rozmiarach - aż do XXL. Do tego, mocno zachęcająca jest cena. Płaszcz, który posłuży przez wiele sezonów, można nabyć za 79,99 zł.

Trencz w czterech stylach

Wyobrażasz sobie wiosenną garderobę bez trencza? Daj znać w komentarzu!

