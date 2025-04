Chyba zna to każda z nas - przed wyprzedażą skrupulatnie wybieramy z oferty sklepu rzeczy, oczami wyobraźni już widzimy się w setkach nowych stylizacji z nimi w rolach głównych, aż nagle przychodzi ten wyczekiwany moment, w którym dodajemy swoje wymarzone ubrania do koszyka tylko po to, by... zaraz okazało się, że są wyprzedane.

Reklama

Ramoneska to stylowy i ponadczasowy sposób, by przełamać kobiecą stylizację. Jeśli nie zdążyłaś kupić jej na wyprzedaży w Zarze czy H&M (a wiemy z własnego doświadczenia, że rozeszły się w tych sklepach wyjątkowo szybko), znalazłyśmy 3 modele w niskich cenach, które ciągle możesz kupić w sklepie Renee. Jak wyglądają?

Boho ramoneska z imitacji zamszu, cena z 194,99 zł na 125,99 zł

Na pierwszy ogień idzie ramoneska z imitacji zamszu, która z pewnością przypadnie do gustu miłośniczkom stylu boho. Nie ma tak ostrego wyglądu jak klasyczne kurtki ze skóry, a jednocześnie jest bardzo stylowym elementem, który dopełni każdy look.

fot. Materiały prasowe

Ramoneska ma asymetryczny zamek i suwaki przy rękawach. Na ramionach znajdują się klapy ozdobione płaskimi nitami. Klasyczny rewersowy kołnierz sprawia, że kurtka pięknie eksponuje dekolt.

Nasz sposób na noszenie zamszowej ramoneski to mocno rozkloszowana sukienka mini w białym kolorze. Krój baby doll jest uroczy, a dzięki takiej kurtce nie będzie zbyt cukierkowy. Do tego załóż espadryle, klapki, a w nieco chłodniejsze dni - szerokie botki.

Czarna ramoneska ze sztucznej skóry, cena z 149,99 zł na 94,49 zł

Jeśli wolisz klasyczne ramoneski o wyglądzie skóry, w Renee również znajdziesz coś dla siebie. Ten model jest utrzymany w motocyklowym stylu. Na dole ma pasek zapinany na klamrę, który stanowi bardzo intrygujący element stylizacji.

fot. Materiały prasowe

Na ramionach ramoneski znajdują się stylowe pagony, a po jej bokach - praktyczne kieszenie. Asymetryczny zamek podkreśla klasyczny rewersowy kołnierz.

Czarna skórzana ramoneska wbrew pozorom nie wygląda najlepiej w rockowych stylizacjach (chyba, że chcesz wyglądać jak z „Grease”). Lepiej zestaw ją z romantyczną sukienką o długości midi - koniecznie w kwiaty. Do tego załóż parę najmodniejszych klapek sezonu, czyli tych o fasonie mule.

Ramoneska w kolorze pudrowego różu, cena z 149,99 zł na 104,99 zł

Wolisz coś jeszcze delikatniejszego? Wypróbuj klasyczną ramoneską o nietypowym kolorze - w tym przypadku jest to piękny odcień pastelowego różu. Klasyczny rockowy krój w takim odcieniu zyskuje dużo kobiecości, dlatego uważaj, jak go będziesz zestawiać, by nie wyglądać zbyt cukierkowo.

fot. Materiały prasowe

My do pastelowej ramoneski proponujemy założyć klasyczne jeansy w jasnym kolorze, sandały na słupku i bluzkę o mocnym odcieniu - warto postawić szczególnie na te o bieliźnianym kroju. Nie zapomnij o dodatkach! Modny kapelusz i okulary nie tylko nadadzą ci tajemniczości, ale i świetnie będą chronić przed słońcem.

Reklama

Te okazje z wyprzedaży też mogą cię zainteresować:

Wyprzedaże w Reserved. 12 rzeczy, które same kupimy na lato 2020

Wyprzedaże w H&M. Tych 9 trendów do 99 zł pokochasz od pierwszego wejrzenia

Wyprzedaże w Zarze. 10 rzeczy, na które warto polować w tym sezonie