Szukasz prawdziwych perełek na wyprzedaży? W H&M możesz skompletować teraz całą szafę za grosze. Z oferty sklepu wybrałyśmy 3 modne sukienki, które po przecenie nie kosztują więcej niż 29 złotych. Mają 3 różne kolory i fasony, które świetnie będą leżeć na większości sylwetek. Jak wyglądają?

Sukienka z dekoltem w serek, cena z 79,99 zł na 24,99 zł

Subtelny niebieski wzór na białym tle to doskonała recepta na stylowy letni look. Ta sukienka z H&M ma koszulowy krój, który pasuje do każdej figury, zaś szyję i ramiona wyszczupla niezbyt głęboki dekolt w serek. Dzięki asymetrycznemu dołowi pięknie wyszczupla nogi i sprawia, że wydają się dłuższe.

Czarna sukienka baby doll, cena z 79,99 zł na 29,99 zł

O zbawiennym wpływie sukienek o kroju baby doll na naszą sylwetkę można pisać bez końca. Maskują niedoskonałości figury, a przy tym wizualnie wyszczuplają też nogi. Ta sukienka z H&M na klasyczny krój, któremu uroku dodają modne bufiaste rękawy. Falbany w dolnej części sukienki dodają jej objętości, dzięki czemu poprawiają proporcje sylwetki.

Wzorzysta kopertowa mini sukienka, cena z 59,99 zł na 29,99 zł

Nie wyobrażamy sobie lata bez chociaż jednej minisukienki. Z pewnością zgodzi się z nami każda kobieta - szczególnie w najbardziej upalne dni! Ten model z H&M ma kobiecy kopertowy krój. Jest zebrana pod biustem i lekko rozszerza się ku dołowi, dzięki czemu świetnie zakamufluje odstający brzuszek, boczki czy nieproporcjonalne biodra.

