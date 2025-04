Elegancka bluzka to jeden z modowych pewniaków – zawsze jest na topie, łatwo się ją stylizuje i sprawdza się w każdej sytuacji.

Jakie bluzki są modne tej wiosny?

W tym sezonie projektanci proponują nam mnóstwo odmian białej koszulowej bluzki: od szerokich, uszytych z lejącego się materiału jak u Victorii Beckham, przez koronkowe, romantyczne u Saint Laurent po nieco męskie Soni Rykiel.

W wiosennych trendach jest też wiele pastelowych bluzek, np. miętowe z bufiastymi rękawami u Givenchy lub morelowe w kolekcji Chloe.Warto też zwrócić uwagę na modne printy tej wiosny – sporo jest kwiatów, pasków i groszków – jeśli zdecydujesz się na których z tych wzorów, z pewnością ożywisz swoją garderobę!

Modne koszule z C&A

Przejrzałyśmy dla was ofertę tej dużej sieciówki – ich sklepy są w wielu miastach, można też zamówić ubrania przez internet, dlatego z zakupami last minute nie powinnaś mieć problemów. W oko wpadły nam bluzki w kwiaty – niezwykle romantyczne. Można je nosić do ołówkowej spódnicy lub spodni cygaretek. W wersji boho – do długiej spódnicy i małej torebki z frędzlami.

W C&A są też ciekawe komplety: bluzka plus pasujący do niej wisiorek – od razu tworzą wizytowy klimat.

Koszule w pasy to raczej element w stroju biurowego, ale nie ta – w kolekcji wypatrzyłyśmy długą koszulę w paski i.. drobne kwiaty. Jest idealna do wąskich spodni, wysmukli pełniejszą sylwetkę. No i grochy – must have sezonu. Granatowa koszula z C&A ma asymetryczny dół – na pewno zwróci na siebie uwagę!

