Dla niektórych wakacje zdają się nie mieć końca... Kto nie chciałby uciec teraz od zimna, deszczu i pluchy, które do niedawna nawiedzały ciągle Polskę? Chociaż od kilku dni świeci słońce, to i tak chętnie uciekłybyśmy do ciepłych krajów – nawet tylko na weekend!

Jak widać, niektórym to marzenie się spełniło – Natalia Siwiec opublikowała niedawno zdjęcia z Meksyku, na których pozuje ze swoją dwuletnią córeczką. Mia jest już coraz większa i wygląda prześlicznie, ale naszą uwagę przykuł przede wszystkim jeden szczegół.

Natalia Siwiec w maxi sukience z Zary

Ciężko znaleźć idealną sukienkę dobrą zarówno na wiosnę, jak i na lato. Udało się to jednak Natalii Siwiec, która w sukience z hiszpańskiej sieciówki prezentuje się naprawdę zjawiskowo.

Natalia Siwiec często łączy ubrania z sieciówek z bardzo ekskluzywnymi dodatkami od światowych projektantów. Tym razem sukienkę z Zary zestawiła z klapkami oraz torebką Bottega Veneta. Ich łączny koszt to... prawie 15 tysięcy złotych.

Jeśli jednak chodzi o sukienkę, którą modelka ma na sobie – nie musisz się martwić, jeśli bardzo ci się podoba. Jest dostępna w najnowszej kolekcji marki i kosztuje 249 zł. Nie jest to mało, jak na sukienkę, ale zdecydowanie bardziej w zasięgu większości z nas.

Ten model ma w sobie coś wyjątkowego, co sprawiło, że zakochałyśmy się w nim od pierwszego wejrzenia. Chociaż bufiaste rękawy i wykończenie z gumką do niedawna wywoływały u nas niekontrolowane drgawki, przyznajemy, że ta sukienka jest naprawdę piękna! Kunsztowny haft jedynie dodaje jej uroku. To fason, który będziemy z pewnością nosić wiosną i latem – i to nie tylko tego roku.

Wiosną możesz ją nosić z wysokimi botkami i kozakami, latem zaś doskonale będą pasować do modnych klapek typu mule. Nie bój się ekstrawagancji – ta sukienka nawet w najodważniejszych połączeniach będzie wyglądać naprawdę zjawiskowo.

