Tym razem zapominamy o trendach, wybiegach i projektantach. Wychodzimy na ulicę i przyglądamy się temu, co noszą zwykli ludzie. Bo nie od dziś wiadomo, że tendencje lansowane przed największe domu mody, nie zawsze spotykają się z uznaniem społeczeństwa. Zobaczcie, co w tym roku zyskało ich aprobatę. Jakie ubrania i dodatki królują na światowych ulicach?

1. Naszywki

Personalizacja ubrań i dodatków zdobyła bardzo dużą popularność. W czasach, gdy na rynku dominują rzeczy produkowane w masowych ilościach, warto znaleźć swój własny styl. Naszywki i przypinki to prosty sposób, aby zwykłe rzeczy zyskały swój niepowtarzalny charakter.

1. Kurtka z kolorowymi naszywkami Zara, cena, ok. 239 zł; 2. Spódnica z kolorowymi naszywkami Topshop, cena, ok. 145 zł; 3. Błękitna bluzka Zara, cena, ok. 89,90 zł

2. Sneakersy

Jeszcze jakiś czas temu były zarezerwowane jedynie na siłownię i do klubów fitness, teraz ma je w szafie każda wielbicielka mody. Obecnie na topie są modele, które były popularne w latach 90. - Superstary, Cortezy czy Gazelle.

Do tych butów należy 2016 rok!

1. Sportowe buty CLASSIC CORTEZ Nike, cena, ok. 329 zł; 2. Sportowe buty GAZELLE adidas Originals, cena, ok. 399 zł; 3. Sportowe buty Air Huarache Run Ultra Nike, cena, ok. 529 zł;

4. Sportowe buty Reebok Classic, cena, ok. 399 zł

3. Welur

Welur był popularny blisko 20 lat temu. W komplecie wykonanym z tego materiału można było spotkać gwiazdy znane z pierwszych stron gazet, zaczynając od Jennifer Lopez i Evy Longorii, na Britney Spears i Kim Kardashian kończąc. Jednak bardzo szybko odszedł w zapomnienie po to, aby znów wrócić w wielkim stylu.

1. Welurowa sukienka Zara, cena, ok. 89,90 zł; 2. Welurowy top Zara, cena, ok. 69,90 zł; 3. Welurowe body Zara, cena, ok. 59,90 zł; 4. Welurowa sukienka Zara, cena, ok. 99,90 zł

4. Ubrania z wyciętymi ramionami

Kobiety na całym świecie oszalały na punkcie ubrań z wyciętymi ramionami. Największą popularnością cieszą się bluzki i sukienki. Te rzeczy są doskonałym rozwiązaniem dla kobiet, które nie lubią dużo pokazywać, a chcą wyglądać seksownie.

Fokus na trend: ubrania z wyciętymi ramionami

1. Sukienka z wyciętymi ramionami Topshop, cena 210 zł; 2. Biała bluzka z wyciętymi ramionami H&M, cena 129,90 zł; 3. Żółta bluzka z wyciętymi ramionami H&M, cena 59,90 zł

5. Dżinsowe spódnice

Myślałyśmy, że dżinsowe spódnice nigdy nie wrócą do łask, a to jeden z najpopularniejszych trendów 2016 roku. W tym sezonie nosimy je z luźnymi t-shirtami i sportowymi butami.

Dżinsowa spódniczka? Obowiązkowo!

1. Dżinsowa spódnica Topshop, cena, ok. 145 zł; 2. Dżinsowa spódnica Zara, cena, ok. 89,90 zł; 3.Dżinsowa spódnica 89,90 zł

6. Bomber

Bomber to popularne nazwa sportowej baseballówki. Jakiś czas temu była zarezerwowana jedynie dla uczniów amerykańskich szkół i wielbicieli sportowego stylu. Dzisiaj pojawia się na pokazach u największych projektantów mody.

Kiedyś dominowało przekonanie, że tego typu kurtka pasuje jedynie do csualowych stylizacji. W tym sezonie zrywany z tą modą! Nosimy je do spodni w kant, zwiewnych sukienek i tiulowych spódnic.

1. Błękitny bomber Topshop, cena, ok. 245 zł; 2. Różowy bomber Mango, cena, ok. 269 zł; 3. Błękitny bomber Mango, cena, ok. 139,90 zł

7. Buty wiązane wokół kostki

Buty wiązane wokół kostki były nieśmiało pokazywane na wybiegach, ale wielbicielki mody pokochały je bez pamięci. Dzisiaj noszą je fashionistki we wszystkich stolicach mody - zaczynając od Paryża i Londynu, na Nowym Jorku kończąc.

Gorący trend: baleriny wiązane wokół kostki

1. Czarne sandały Zara, cena, ok. 149 zł; 2. Beżowe baleriny H&M, cena, ok. 129,90 zł; 3. Kolorowe sandały Zara, cena, ok. 239 zł; 4. Złote baleriny Zara, cena, ok. 119 zł

