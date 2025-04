Najnowsza kolekcja Bunny The Star to więcej niż modne ubrania wpisujące się w nadchodzący sezon jesień-zima 2019/2020. Marka jak zawsze wychodzi naprzeciw zdecydowanym elegantkom, które cenią sobie najwyższą jakość oraz ponad wszystko kochają wygodę i dbałość o detal.

Otulające swetry, zwiewne tkaniny w najmodniejsze wzory, stylowe nakrycia głowy, a wszystko to utrzymane w jesiennej kolorystyce w dużej mierze inspirowanej fioletem wrzosów.

W najnowszej kolekcji nie zabraknie prawdziwych klasyków. Super wygodne, oversizowe swetry od Bunny The Star to już sztandarowe produkty marki. Otulą cię i podrasują każdą stylizację dodając jej wdzięku i dziewczęcego luzu. Długie kardigany z paskiem podkreślającym talię oraz proste modele z dekoltem w łódkę, wykonane z najwyższej jakości włoskiego moheru, są nieodłącznymi elementami każdej kolekcji.

fot. materiały prasowe

W tym sezonie Bunny The Star po raz pierwszy stawia na kontrastowe połączenia barw, które z pewnością przyciągną uwagę. Szalenie modne neony, widoczne w wiosenno-letniej odsłonie marki, powracają w zestawieniu z delikatną szarością. Swetry w tak energetyzującym połączeniu kolorystycznym idealnie pasują do akcesoriów, które debiutują w ofercie marki.

fot. materiały prasowe

Niezwykle modne sukienki i spódnice to kolejna specjalność Bunny The Star. Marka nie zwalnia jednak modowego tempa i z każdą kolekcją zaskakuje coraz bardziej. W nadchodzącym sezonie, na zwiewnych tkaninach zobaczymy najmodniejsze printy, takie jak romantyczne kwiaty czy drapieżne, zwierzęce wzory.

Nie zabraknie też nawiązań do inspirującego stylu boho. Sukienki z ozdobnymi, szerokimi rękawami to #musthave nadchodzącego sezonu.

fot. materiały prasowe

Modele o różnej długości, swobodnym stylu, wzbogacone o asymetryczne połączenia tkanin idealnie sprawdzą na co dzień, ale też będą romantyczną wersją na wieczorne randki czy szalonym wyborem na imprezę do białego rana. Zestawione z wysokimi kozakami stworzą oszałamiająco modne, jesienne stylizacje.

W tym sezonie Bunny The Star stawia na rozmaite wzory i fasony, tak aby każda miłośniczka mody znalazła to, w czym czuje się najbardziej wyjątkowo.

Nakrycia głowy powracają do asortymentu Bunny The Star. W kolekcji znajdziemy czapki z daszkiem z emblematem marki idealnie wpisujące się w nadchodzący czas #backtoschool. Dodadzą sportowego charakteru jesiennym outfitom i będą idealnym dodatkiem nie tylko podczas aktywności fizycznych, ale także na co dzień.

Debiutem nadchodzącego sezonu są moherowe opaski, które będą otulającą ochroną przed zimnem i jednocześnie niezwykle stylowym dodatkiem.

W najnowszej kolekcji moda i sport wdają się w romans, tworząc pełną wyrazu, sportowego ducha i niewymuszonej elegancji linię w stylu „miss sporty". Propozycje od Bunny The Star to gwarancja wygody i stylu w jednym – dresowe komplety, ozdobione subtelną, logowaną tasiemką to doskonała opcja dla aktywnych fashionistek.

Marka Bunny The Star wiernie kontynuuje ideę łączenia komfortu i wygody ze światowymi trendami, a wszystko to przy użyciu najwyższej jakości materiałów oraz ze szczególną dbałością o najmniejszy detal. Dzięki temu, wśród aktualnej oraz wszystkich poprzednich kolekcjach marki, każda kobieta znajdzie swoje ideały na niejedną okazję, czując się w nich niezwykle i wyjątkowo!