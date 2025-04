Płaszcze z Zary na jesień cieszą się ogromną popularnością. Wśród nich prym wiodą trencze, które należą do klasyki mody. Podobnie jak kurtki skórzane. Obecnie na topie jest modna ramoneska z Zary, która podbija Instagram. Podobny los czeka również płaszczyk z kolekcji Zary na jesień 2020.

Beżowy trencz z Zary hitem jesieni 2020

Modny trencz to rzecz, którą po prostu trzeba mieć w swojej szafie. To eleganckie okrycie ma swoje stałe miejsce wśród trendów na jesień. Najmodniejszy model tej jesieni to trencz ze skóry ekologicznej. Wraca moda na lata 70., a wraz z nią okrycia skórzane.

Trencz z Zary ma klasyczny fason z kołnierzem z klapami, kieszenie po bokach, rozcięcia z tyłu oraz pasek. Został uszyty z wysokiej jakości sztucznej skóry w kolorze jasnego beżu.

Płaszcz jest do kupienia w rozmiarach od XS do XL. Jego cena to 249,00 zł. Jest dostępny w sklepach stacjonarnych oraz online. Mając na uwadze jego rosnącą popularność na Instagramie, warto się pospieszyć z zakupem. Już wkrótce zniknie z półek! Mamy przeczucie, że tej jesieni będzie najmodniejszym płaszczem wśród influencerek, a co za tym idzie również na ulicach.

Jak nosić skórzany trencz? W zależności od okazji, możesz postawić na wersję casualową lub elegancką. W tej pierwszej, zestaw płaszcz z jeansami, sportową bluzą i sneakersami. W drugiej, dobierz do niego elegancką sukienkę, szpilki i torebkę.

My proponujemy go również jako uzupełnienie stylizacji w estetyce minimalistycznej. Jego jasny kolor pięknie rozświetli zestawy typu total black.

