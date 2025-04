Idealny płaszcz na wiosnę? Powinien być lekko oversizowy, o nieco męskim kroju, a co najważniejsze - w dobrej, niskiej cenie. Chociaż szukanie go może przypominać pogoń za złotym runem lub świętym graalem, tak naprawdę nie jest to aż takie trudne.

W Zarze znalazłyśmy płaszcz, który spełnia wszystkie te wymagania. Ma idealną długość, zapięcie na guziki, piękny deseń w kratę, a do tego wszystkiego jest przeceniony o 60%. Czy ktoś jeszcze nie jest całkowicie przekonany? Oto jak wygląda.

Płaszcz w kratę o męskim kroju Zara, cena 139 zł

Jeśli nie jesteś zbyt przekonana do szerokich ramion w płaszczach i marynarkach, nie obawiaj się. Wbrew pozorom taki krój wcale nie doda ci dodatkowych kilogramów, a wręcz przeciwnie - wyszczupli optycznie sylwetkę.

fot. Materiały prasowe

Ten płaszcz zdecydowanie jest mocnym kandydatem, by zastąpić w naszych szafach tradycyjne prochowce. Te, chociaż są ponadczasowe i uniwersalne, w porównaniu z modelem z Zary wydają się po prostu... nudne. Beże i kremowe odcienie nie mają w końcu szans z kratką!

Kratkę pokochałyśmy już wiele sezonów temu, ale do tej pory kojarzyła nam się raczej z jesienią. Jak jednak widać, wiosną może wyglądać równie dobrze! Ten płaszcz będzie wyglądał znakomicie z jeansami, jak i z kopertową sukienką.

Płaszcz jest wykonany z częściowo recyklowanej bawełny. Jest więc nie tylko ładny i ma przystępną cenę - jest też ekologicznym wyborem, a to jest ważniejsze od jego wyglądu. Idealny wybór dla osób świadomych potrzeby dbania o środowisko!

