Ciepły, praktyczny i szalenie modny. Jesienny sweter, bo o nim mowa, to element garderoby, bez którego ciężko wyobrazić sobie stylizacje w czasie chłodniejszych miesięcy roku. Jakie swetry są obecnie najmodniejsze? Gdzie szukać hitowych modeli? Sprawdziłyśmy!

Jesienne swetry z Zary

Szeroki wybór swetrów ma w swojej ofercie Zara. Sieciówka oferuje modele we wszystkich obowiązujących trendach sezonu. Absolutnym hitem są swetry w kolorze... szarym! Tak, tak - pozornie banalne „szaraki” są must have jesieni 2018.

Jeśli wolisz bardzo wyraziste kolory, możesz skusić się na sweter w kolorze musztardowym (równie modnym!) lub limonkowym. Wielbicielki błyskotek będą zachwycone modelami z błyszczącymi aplikacjami.

Z kolei zmarzluchy pokochają fason oversize, który nie tylko jest szalenie na czasie, ale przede wszystkim zapewnia ciepło i wygodę. A jeśli tęsknisz za latem, jest i coś dla ciebie! Tego lata jednym z hitów były duże, wyraziste guziki, które zdobiły sukienki i spódnice. Teraz znajdziesz je... na swetrach!

