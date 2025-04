Andrzejki to doskonała okazja, by nieco zabłysnąć! Wieczór pod znakiem wróżb to czas spotkań i imprez towarzyskich. To dobry moment, by nieco odświeżyć garderobę o... nową sukienkę. Jaką sukienkę na andrzejki kupić? Podpowiadamy!

Sukienki na andrzejki 2018

Koronkowe sukienki, kreacje z aksamitu lub klasyczne małe czarne - wybór jest ogromny. Przyjęcie andrzejkowe to pierwsza impreza w roku, która rozpoczyna nadchodzący okres świąteczno-noworoczny. Pora zainaugurować sezon na błyskotki!

Już na początku listopada w sieciówkach pojawiają się kolekcje przeznaczone właśnie na ten szczególny czas. Znajdziesz w nich m.in. sukienki z cekinami, które co roku cieszą się niesłabnącą popularnością.

Tegorocznym hitem są sukienki w panterkę. Zwierzęcy wzór to niewątpliwie jeden z najważniejszych trendów sezonu jesień-zima 2018/2019. Nam wpadły w oko sukienki, które są inspirowane męskimi marynarkami. W połączeniu ze szpilkami wyglądają oszałamiająco.

Innym ciekawym trendem są niezwykle kobiece sukienki plisowane, które pokochają wielbicielki stylu retro. Na kolejnych stronach znajdziesz najmodniejsze sukienki na andrzejki!

