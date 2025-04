Ramoneska to obowiązkowa pozycja w szafie każdego, kto ceni sobie dobry wygląd. To wyjątkowo uniwersalna kurtka: założysz ją naprawdę do wszystkiego. Zwiewna sukienka, jeansy czy nawet modne kuloty - w każdym wydaniu będzie prezentować się przepięknie!

Reklama

Bardzo często jednak ładne ramoneski potrafią swoje kosztować. Ceny nawet tych ze sztucznej skóry dochodzą czasem do kilkuset złotych. Nie musisz jednak nadwyrężać domowego budżetu, by mieć modną i bardzo ładną kurtkę. W Lidlu znalazłyśmy wyjątkowo piękną ramoneską i to za 89 złotych.

Damska ramoneska Esmara, cena 89 zł

Czarna ramoneska to nie jest już wyłącznie domena kultury alternatywnej. Na ulicę weszła już dawno temu i nie musisz wcale być punkiem, by ją nosić. Jeśli więc czasem masz ochotę poczuć się jak Sandy Olsson z „Grease”, koniecznie wyposaż swoją garderobę w taką kurtkę!

Jak nosić ramoneskę? Oprócz klasycznego połączenia z białym t-shirtem i dopasowanymi jeansami polecamy szczególnie łączyć ją ze zwiewną midi sukienką w kwiaty (im bardziej dziewczęcą, tym lepiej) i ciężkimi butami typu worker. To połączenie to hit każdej wiosny!

Jeśli wolisz bezpieczniejszy, ale nadal wyrazisty look, zestaw ją z bieliźnianym topem oraz rurkami z wysokim stanem. Do tego dobierz małą torebkę na łańcuszku - taki zestaw będzie z pewnością przyciągał niejedno zazdrosne spojrzenie i doskonale sprawdzi się na spacerze w pierwsze wiosenne dni.

Ramoneska oprócz klasycznego czarnego koloru jest dostępna także w pięknym musztardowym odcieniu. Idealna na słoneczną pogodę!

Reklama

Przeczytaj więcej o okazjach w Lidlu: