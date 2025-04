Na zewnątrz robi się coraz chłodniej, a to oznacza jedno - nadchodzi zima! To ostatni moment, by pomyśleć o zimowych ubraniach , zanim pojawią się pierwsze mrozy. Bez wątpienia najważniejszym elementem garderoby na najchłodniejsze miesiące roku jest okrycie wierzchnie.

Modne płaszcze na zimę 2019

Zimną najlepiej sprawdzają się płaszcze. Są dłuższa od kurtek, więc zapewniają lepszy komfort termiczny. Jaki płaszcz kupić na zimę? Przede wszystkim, ciepły! Jednak nie oznacza to, że ma on spełniać tylko to jedno kryterium. Ważne, by wyglądał stylowo i wpisywał się w obowiązujące trendy.

Ponadczasowym wyborem są płaszcze wełniane, które doskonale pasują do eleganckich stylizacji. Większość z nich ma klasyczny krój, najczęściej z paskiem, który pięknie podkreśla talię. Preferowane kolory? Czerń, beż lub szarość.

Jeśli wolisz coś bardziej casualowego, powinnaś przejrzeć płaszcze puchowe, których w sieciówkach nie brakuje. To właśnie popularne puchówki co roku cieszą się największym zainteresowaniem. Doskonale komponują się z oficerkami, śniegowcami czy zimowymi botkami.

W propozycjach marek odzieżowych znalazły się również zimowe parki. Kurtka tego typu ma odpowiednie ocieplenie i praktyczny kaptur. Świetnie pasuje do stylu sportowego.

Wolisz coś bardziej... sexy? Nie ma problemu! W tym sezonie hitem są płaszcze z imitacji futra! Najmodniejszy wzór? Oczywiście... panterka! Na kolejnych stronach znajdziesz modne płaszcze na zimę. P.S. Niektóre z nich są już na wyprzedaży!

