Co wybrać na nadchodzącą wiosnę - płaszcz czy kurtkę? Rockową ramoneskę, prostą katanę, a może ponadczasowy trencz? Opcji jest naprawdę dużo, a trendy na ten sezon łączą w sobie wiele kultowych fasonów z ubiegłych lat. Tu nie ma złej decyzji, dlatego jeśli dobrze się w czymś czujesz, postaw właśnie na tej rodzaj okrycia.

Reklama

Jeśli jednak nadal nie możesz się zdecydować, wybrałyśmy 5 pięknych płaszczy i kurtek z Zary, które będą idealne na tę wiosnę. Wszystkie kosztują mniej niż 200 złotych! Jak wyglądają?

Płaszcz ze sztucznego zamszu Zara, cena 199 zł

Klasyczny trencz w nieco innym wydaniu to zawsze dobry wybór. Ten model z Zary jest wykonany ze sztucznego zamszu, dzięki czemu wyróżnia się na tle klasycznych prochowców. To najbezpieczniejszy wybór, jeśli szukasz płaszcza na wiosnę. Pasuje zarówno do eleganckich kreacji, jak i prostych jeansów i tenisówek.

fot. Materiały prasowe

Jeansowy krótki płaszcz Zara, cena 139 zł

Kto powiedział, że jeans jest zarezerwowany tylko dla katan? Ten krótki płaszczyk w stylu trenczu to doskonały wybór na wiosnę. Świetnie będzie pasował do sukienek i gładkich materiałowych spodni w casualowym wydaniu. Do tego pięknie modeluje sylwetkę dzięki wiązaniu w pasie.

fot. Materiały prasowe

Krótki płaszcz ze sztucznej skóry Zara, cena 199 zł

Do niedawna skórzane płaszcze były ogromnym modowym faux pas, ale jak widać - wracają do łask. Ten model z Zary same bardzo chętnie byśmy nosiły na co dzień! To doskonała alternatywa dla klasycznych ramonesek. Pasuje jednak lepiej do bardziej oficjalnego stylu, do tego wyszczupla talię dzięki wiązaniu.

fot. Materiały prasowe

Kurtka z hydrofobowej tkaniny Zara, cena 139 zł

Przeciwdeszczowy płaszcz wcale nie musi być nudny ani brzydki. Tę kurtkę możesz połączyć nawet ze spodniami w kant i szpilkami. Najlepiej jednak będzie wyglądać z kaloszami w stylu sztybletów lub klasycznymi mokasynami. Nie ma lepszego połączenia na wiosnę!

fot. Materiały prasowe

Zamszowy koszulowy płaszcz Zara, cena 139 zł

Ten krój to absolutny hit nadchodzącego sezonu. Jest wyjątkowo uniwersalny i świetnie sprawdzi się w każdej sytuacji.

Na tym jednak nie kończą się jego zalety. Jest nie tylko stylowy, ale i przyjazny środowisku. Jego materiał został częściowo wykonany ze zużytych plastikowych butelek. Jeśli więc dbasz i o swój wygląd, i o planetę, to właśnie wybór dla ciebie.

fot. Materiały prasowe

Reklama

Przeczytaj więcej o okazjach w Zarze: