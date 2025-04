Białe botki, botki w panterkę i z botki z przylegającą cholewką - co je łączy? To kwintesencja najnowszych trendów. Tej jesieni buty powinny grać główną rolę w stylizacji. Ale spokojnie, wielbicielki klasyki też znajdą w sklepach coś dla siebie. Oto najmodniejsze botki na jesień!

Botki na jesień 2018 - TOP 10 modeli

Sezon jesień-zima 2018/2019 oferuje prawdziwą eksplozję trendów! Buty na jesień powinny być efektowne. W sieciówkach pojawiło się mnóstwo modeli, na które warto zwrócić uwagę. Hitem są białe botki, które po wielu latach niesławy, znów trafiły na modowy top.

Niezwykle modne są również botki w panterkę. Zwierzęce printy rządzą w tym sezonie i... przekonuje się do nich coraz więcej kobiet. Zastanawiasz się, czy je kupić, ale nie za bardzo wiesz, jak je nosić, by uniknąć wrażenia tandety? Zestaw je z czernią od stóp do głów. Będzie efektownie i bardzo stylowo!

Ciekawą propozycją są również botki z metalicznym połyskiem, ozdobione (a przede wszystkim ocieplone!) futerkiem oraz z przylegającą do kostki cholewką. Nie brakuje modeli na wysokich obcasach. Jeśli wolisz coś wygodniejszego, nie martw się! Botki na słupku to jeden z wiodących trendów tegorocznej jesieni.

Na kolejnych stronach znajdziesz najmodniejsze botki na jesień!

