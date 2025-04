Małgorzata Rozenek doskonale wie, na jakie trendy w modzie w sezonie jesień-zima 2020 warto postawić. Chociaż pogoda jeszcze dopisuje, gwiazda wybiera już chętnie modne botki, zamiast szpilek czy sneakersów. Buty, na które postawiła, to najgorętszy model tego sezonu. Rozchodzą się jak świeże bułeczki!

Małgorzata Rozenek w modnych botkach bikerkach

Botki Małgorzaty Rozenek to specyficzny model klasycznych już bikerek. Wyglądem przypominają nieco cięższe sztyblety na platformie, jednak sięgają aż pod kolano. Te buty to prawdopodobnie najwygodniejszy wybór na jesień. Flatforms, czyli płaskie buty na grubej podeszwie, są nie tylko wyjątkowo modne. Wyszczuplają tez wizualnie nogi, dodają im kilku centymetrów długości, a to wszystko bez rezygnowania z komfortu noszenia.

fot. Screen Instagram @m_rozenek

Rozenek połączyła te buty na jesień w prawdziwie gwiazdorskim looku. Duże, ciężkie w wyglądzie botki bikerki, zestawiła z czarną oversizową bluzą, modną torebką z materiału przypominającego wyglądem wełnę oraz designerskimi okularami. W tym przypadku mniej znaczy więcej, czarny total look broni się sam.

Podobne botki do tych, które wybrała Małgorzata Rozenek, kupisz teraz w CCC - i to w bardzo korzystnej cenie. Ten model z kolekcji Jenny Fairy kosztuje 129,99 zł. Instagramerki pokochały te botki od pierwszego wejrzenia!

Botki są nieco krótsze od tych, które wybrała gwiazda, z przodu cholewki mają zaś suwak, znacznie ułatwiający ich zakładanie. Mamy dobrą wiadomość dla osób, które unikają skórzanych wyrobów - bikerki są wykonane z dobrej jakości ekoskóry. Gruba podeszwa w bardzo nowoczesnym stylu chroni buty przed kałużami i śniegiem, a jednocześnie dzięki prostemu kształtowi bez obcasa jest wyjątkowo wygodna.

Buty z kolekcji Jenny Fairy kupisz w rozmiarach 36-41. Radzimy się jednak spieszyć - rozchodzą się jak świeże bułeczki!

