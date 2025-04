Pierwsze obniżki z okazji Black Friday już ruszyły! Sporządziłyśmy dla was listę, która ułatwi wam robienie zakupów. Znajdziesz na niej marki i sklepy, które przygotowały rabaty specjalnie dla swoich klientów.

Adidas

Marka przygotowała dla klientów obniżki sięgające -50%.

Alkemie

Kosmetyki marki Alkemie kupisz do 50% taniej.

Apart

Kupując jeden produkt zapłacisz -10%, dwa -25% za tańszy, trzy -50% za najtańszy a kupując cztery różne produkty najtańszy produkt otrzymasz 80% taniej.

fot. materiały prasowe

Bershka

Black Week zaczyna się już w czwartek, 26 listopada o godzinie 14:00 dla posiadaczy aplikacji. Wybrane ubrania i dodatki kupisz do 50% taniej.

Calzedonia

W sklepie internetowym marki kupisz wszystkie produkty 50% taniej.

CCC

W sklepach CCC znajdziesz zniżki do -50% na wszystko.

Cropp

Od 24 do 26 listopada obowiązuje zniżka -30% na wybrane produkty. Od 27 listopada liczyć będzie można na zniżki nawet do 50%.

Deichmann

W Deichmannie czekają na ciebie zniżki do -50% na buty i dodatki.

Douglas

W perfumeriach Douglas 20% taniej kupisz kosmetyki do pielęgnacji i makijażu. W specjalnej zakładce pojawią się również promocje sięgające 70%!

Duka

Cały asortyment został przeceniony o 30%.

Eobuwie

Obniżki cen butów, torebek i innych dodatków sięgają 40%.

fot. materiały prasowe

Etam

W sklepie internetowym Etam kupisz wybrane produkty taniej o 50%.

Foreo

Szczoteczki soniczne marki Foreo zostały przecenione o 30%.

Gino Rossi

Marka przygotowała specjalny kod rabatowy na -30% na wszystkie nieprzecenione produkty.

Hebe

Ponad 3000 produktów kupisz taniej nawet o 70%. Wśród nich znajdziesz zarówno kosmetyki do makijażu jak i do pielęgnacji ciała, twarzy i włosów.

fot. materiały prasowe

H&M

Black Week trwa już od poniedziałku. Codziennie zniżka -25% dotyczy innego działu.

fot. materiały prasowe

Home&You

W dniach 25-27 listopada otrzymasz drugą rzecz za 10 zł. Oferta obowiązuje wyłącznie w sklepie online.

House

W sklepach House obowiązywać będzie zniżka -30% na wszystko, zarówno z działu damskiego, jak i męskiego.

fot. materiały prasowe

KappAhl

Marka KappAhl przygotowała 25% zniżki wszystkie nieprzecenione produkty zarówno z działu damskiego, jak i męskiego i dziecięcego.

Kontigo

Codziennie przygotowywane są inne promocje. Kosmetyki kupisz nawet do 50% taniej.

LIDL

Zarówno w sklepach stacjonarnych jak i sklepie internetowym Lidl znajdziesz artykuły przecenione nawet o 80%! Wśród nich ubrania, buty, zabawki, pościel, artykuły małego AGD i wiele innych.

fot. materiały prasowe

Mango

W salonach Mango czekają na ciebie zniżki w wysokości 50% na wybrane artykuły.

Massimo Dutti

Tu obniżki zaczynają się już od środy, 25 listopada od godziny 22:00 (dla klientów z newsletterem). Ceny wybranych artykułów zostały obniżone o 20% i 40%.

Modivo

Do 25 listopada wybrane artykuły kupisz 40% taniej.

Mohito

Sukienki, jeansy, swetry i spodnie kupisz 25% taniej.

Nike

Marka przygotowała zniżkę w wysokości 25% na wszystkie produkty (również te już wcześniej przecenione).

Oysho

Wybrane artykuły przecenione zostały nawet o -40%

Pierre Rene

Rabat -50% na wszystkie kosmetyki.

Rossmann

Black Friday w Rossmannie to promocje nawet do 75%! Obniżki potrwają od 27 do 30 listopada.

Sephora

Promocje w Sephora na Black Friday zaczynają się od 30%. Najtańsze kosmetyki znajdziesz w dziale Outlet - obniżki sięgają nawet 70%.

Super-Pharm

W drogeriach Super-Pharm wyjątkowe oferty czekają nie tylko w najbliższy piątek, ale aż do niedzieli 29.11. Z okazji Black Week rabatem zostały objęte kosmetyki do makijażu i pielęgnacji oraz perfumy.

Stradivarius

Okrycia wierzchnie i swetry - 20%, a wybrane produkty do -50%.

Tezenis

Marka Tezenis przygotowała promocję -20% na wszystkie swoje produkty.

Undiz

Zniżki do -50% na wybrane produkty.

YES

Wybraną biżuterię kupisz 70% taniej.

fot. materiały prasowe

Zara

Wybrane ubrania i dodatki zostały przecenione o 40%.

