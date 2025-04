Nie musimy chyba nikomu tłumaczyć, że nie ma lepszej pory na pastelową garderobę niż wiosna. Jasne, delikatne kolory królują w kolekcjach większości sieciówek i domów mody. Róż, lawendowy, brzoskwiniowy, miętowy - wybór jest nieograniczony.

Reklama

Pastelowe sneakersy na wiosnę

A skoro wiosna, to zmiana ubrań na lżejsze i wygodniejsze. Ta pora roku jest wręcz stworzona do wypróbowania nowych par sportowych sneakersów, które od kilku sezonów utrzymują tytuł najmodniejszych butów świata. Już dawno nie nosimy ich tylko na trening. Teraz lansują je największe znawczynie mody i najlepsi projektanci.

Postanowiłyśmy połączyć te dwa trendy i w powyższej galerii zebralyśmy dla ciebie 5 par najmodniejszych pastelowych sneakersów. Każdy model jest inny i niepowtarzalny, więc na pewno znajdziesz ten, który skradnie twoje serce.

Nam szczególnie wpadły w oko różowe buty od marki Cross Jeans za 169,90 zł. Są bardzo uniwersalne i dość klasyczne. Dzięki temu będą pasować do większości wiosennych stylizacji. Równie ciekawą propozycją są biało-różowe sneakersy od Reeboka. To absolutny bestseller marki, który warto mieć w szafie. Ich cena to 179,90 zł.

Jeśli wolisz coś bardziej dziewczęcego i delikatnego, dobrym wyborem będzie model Puma Platform Kiss. Brzoskwiniowe sneakersy za 189,90 zł przypominają nieco trampki. Do tego zamiast sznurówek mają satynowe wstążki, co dodaje im kobiecego charakteru.

Wszystkie modele butów kupisz w sklepie E-obuwie. Teraz masz szansę upolować je na specjalnej wyprzedaży. Tylko w dniach 26-29.03.2020r. możesz skorzystać z kodu rabatowego, który daje ci do 30% zniżki na większość butów. Taka okazja szybko się nie powtórzy!

Reklama

Zobacz więcej modowych inspiracji:

Te mokasyny z Ryłko to hit Instagrama. Identyczne kupisz online za 63 zł

Plisowana sukienka w kolorze pudrowego różu hitem wiosny. Kupisz ją w sklepie internetowym Lidla

Różowa marynarka Lewandowskiej. Teraz kupisz taką w H&M za grosze