Ciężko uwierzyć, że już za kilka tygodni znów będzie wiosna. Mróz i wiatr dalej nie dają za wygraną, ale my już myślimy o słońcu i cieplejszych dniach. Powoli zapominamy o grubych swetrach i puchowych kurtach. Zamieniamy je na stylowe marynarki i cienkie płaszcze. Coraz śmielej przyglądamy się trendom na sezon wiosna-lato 2018 i powoli kompletujemy wiosenną garderobę. Zaczynamy od bardzo trudnego i wymagającego przeciwnika!

Żółte ubrania hitem sezonu wiosna-lato 2018

Żółte ubrania i dodatki królowały na wiosenno-letnich pokazach. Jesteśmy trochę zaskoczone, bo ten kolor lubi niewiele osób, a jeszcze mniej wygląda w nim dobrze.

Prawda jest taka, że ten słoneczna i energetyczna żółć pasuje małej ilości osób. Pięknie podkreśla opaleniznę, ale powinny go unikać osoby opalające się na czerwono. Panie z jasną cerą i blond włosami będą wyglądały w nim na zmęczone.

W żółtych sukienkach, płaszczach i swetrach będą się dobrze prezentowały posiadaczki rudych i kasztanowych włosów, które mają brązowe lub zielone oczy. Dobrze, jeżeli mają również oliwkową cerę.

Żółte ubrania najlepiej nosić w total looku, ale jeżeli to dla was za dużo to wystarczy bluzka, sweter lub marynarka. Ten modny kolor najlepiej wygląda w połączeniu z granatem, brązem, szarością, zielenią i czerwienią. Rozbieloną żółć można łączyć również bielą i czernią.

Na modne stylizacje nie musicie wydawać fortuny. Ubrań i dodatków szukajcie w popularnych sieciówkach. Zajdziecie w nich stylowe płaszcze, sukienki, swetry, koszule, bluzki, torebki i buty. Pamiętajcie jednak, że żółty kolor to trudny przeciwnik, którego trzeba potraktować z szacunkiem.

