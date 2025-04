Zastanawiałyście się kiedyś jaki jest najbardziej lubiany kolor na świecie? My byłyśmy przekonane, że to niebieski, czerwony, biały lub czarny i bardzo zaskoczone, że wybór padł na kolor morski, który po angielsku nosi nazwę Marrs Green, od nazwiska osoby, która jako pierwsza go wyodrębniła, czyli Annie Marrs.

Jak został wybrany najbardziej lubiany świata?

Badania zostały zlecone przez globalnego lidera w produkcji papieru firmę GF Smith. Międzynarodowe badania miały ustalić, jaki jest najpopularniejszy kolor na świecie. Wzięło w nich udział tysiące osób ze stu różnych krajów, a wyniki ogłoszono w bardzo nietypowy sposób - zrzucając z nieba kolorowe samolociki wykonane z papieru w tym kolorze.

Skąd wzięła się tak duża popularność tego koloru? Eksperci uważają, że wybierają go głównie osoby, które chcą żyć w zgodzie z naturą i we współczesnym świecie odczuwają jej niedosyt.

Ludzie żyjący w rzeczywistości nawiedzanej przez wojny i kataklizmy, pragną spokoju, który ma symbolizować kolor zielony.

Gdzie kupić ubrania i kosmetyki w kolorze Marrs Green?



Na rynku nie ma zbyt dużej ilości produktów w tym kolorze, ale udało się nam znaleźć kilka propozycji, które przypadną wam do gustu. Jeżeli chodzi o ubranie, to nie musicie się ograniczać, jednak w przypadku makijażu powinnyście ograniczyć się do oczu i paznokci. Morska kreska na oku lub manicure w tym kolorze to bardzo dobry pomysł!

