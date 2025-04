Wiosną i latem Natalia Siwiec stawia na styl boho. Nikogo to nie dziwi - doskonale podkreśla jej południowy typ urody. Na swoim Instagramie bardzo często dzieli się zdjęciami z ciepłych krajów i musimy przyznać, że czasem aż czujemy ukłucie zazdrości!

Natalia Siwiec rzadko pokazuje się w spodniach. Celebrytka szczególnie upodobała sobie sukienki w białym kolorze.

Boho sukienki Natalii Siwiec

Uwielbiamy białe sukienki. Doskonale pasują do każdego typu urody, ale Natalia Siwiec udowadnia, że najlepiej prezentują się na opalonej skórze. Sukienka w jej stylu to must have na wiosnę dla każdej kobiety, która ceni sobie stylowy wygląd. I to nie tylko wiosną i latem.

Natalia Siwiec uwielbia bardzo mocny krój off-shoulder , który pięknie odsłania ramiona i tworzy doskonałe pole do popisu przy wyborze biżuterii. Tej celebrytka lubi mieć dużo. Naszyjniki nakłada warstwowo, co jest ogromnym hitem tej wiosny.

Przepiękną sukienkę z stylu celebrytki znalazłyśmy na wyprzedaży w Zarze. Siwiec bardzo często sięga po ubrania tej hiszpańskiej marki. Wcale nie zdziwiłybyśmy się, gdyby tę modną (i bardzo tanią) sukienkę też już miała w swojej szafie.

Plisowana sukienka z Zary w stylu Natalii Siwiec

Falbanki to ogromny hit tej wiosny, dlatego uwielbiamy je w każdym wydaniu i w każdej wielkości. Duża falbanka zakrywająca biust jest nie tylko wyjątkowo modna, ale przede wszystkim pomoże zatuszować mankamenty figury.

fot. Materiały prasowe

Sukienka z Zary ma prosty krój i drobne plisy, dzięki którym nie będzie wyglądać na pogniecioną nawet po całym dniu. Do tego ma naprawdę korzystną długość do połowy uda. Nie musisz mieć nóg do samej szyi, by dobrze w niej wyglądać. Jej krój wspaniale wydłuży nogi.

Sukienka jest uszyta z poliestru z domieszką bawełny. Mamy jednak dobrą wiadomość dla osób dbających o środowisko: co najmniej 50% poliestru wykorzystanego do produkcji sukienki pochodzi z recyklingu. Sukienkę z Zary możesz kupić w rozmiarach od XS do XXL i jest dostępna jedynie online - obecnie z możliwością darmowej wysyłki.

Jeśli chcesz stylizować sukienkę z Zary jak Natalia Siwiec, postaw na pleciony kapelusz, klapki w kolorze nude i pasującą torebkę, a do tego naprawdę dużo biżuterii. Długie naszyjniki łącz z krótkimi, nie bój się też łączyć srebra ze złotem.

