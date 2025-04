W kolekcjach H&M pojawia się bardzo dużo modnych ubrań i dodatków, które zyskują status hitu sezonu. Tym razem padło na kreszowaną sukienkę z bawełny, która jest zdobiona roślinnym motywem, a dokładniej nadrukiem w kształcie liści monstery. Jak wygląda?

Modna sukienka z wyprzedaży w H&M

Sukienka ma luźny krój i sprawdzi się nawet w czasie największych upałów. Teraz została przeceniona i kosztuje 59,99 zł (wcześniej kosztowała 99,99 zł).

fot. Materiały prasowe

Ta modna midi została wykonana z dwuwarstwowej bawełnianej tkaniny o kreszowanej fakturze. Ma wąskie regulowane ramiączka i okrągły dekolt. Odcięcie na wysokości bioder i kolan dodaje jej objętości. Obecnie jest dostępna w pełnej rozmiarówce, ale to może się bardzo szybko zmienić, więc proponujemy mnie zwlekać z decyzją o jej zakupie.

Po przeczytaniu komentarzy kobiet, które zdecydowały się na zakup tej sukienki proponujemy wybrać mniejszy rozmiar, bo jest dość szeroka.

Jak ją nosić? To casulaowy model, więc będzie idealna na wakacje, weekend i do pracy, ale pod warunkiem, że nie obowiązuje cię żaden określony dress code. My proponujemy zestawić ją z wygodnymi klapkami i wiklinowym koszykiem. Taka stylizacja będzie kwintesencją letniego stylu.

Jeżeli chcesz dodatkowo podkreślić talię, to idealnie sprawdzi się cienki pasek na tej wysokości. Ten prosty trik błyskawicznie wysmukli sylwetkę.

