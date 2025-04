Uwielbiamy klasykę, ale tej wiosny warto postawić na ekstrawaganckie kroje i ciekawe kolory. Szczególnie polecamy przekonać się do różu, który podbija wybiegi na pokazach znanych domów mody. W tym sezonie możemy na chwilę zapomnieć, co wypada, a co nie i pobawić się formą.

Nawet jeśli w kwestii mody jesteś nieco zachowawcza, na pewno przyznasz, że ta sukienka z Zary ma w sobie coś wyjątkowego. My zakochałyśmy się w niej bez reszty - a razem z nami naprawdę spora część użytkowniczek Instagrama. Jak wygląda?

Drapowana różowa sukienka Zara, cena 69,90 zł

Sukienka z Zary nie ma klasycznego kształtu, jednak gwarantujemy, że będzie pasować do każdego typu figury. Jej kolor także nie jest zarezerwowany dla śniadych lub mocno opalonych kobiet.

fot. Materiały prasowe

Ten kolor to nasz wiosenny ideał... Taki róż najchętniej nosiłybyśmy od stóp do głów. Pięknie podkreśli każdy typ urody i odcień karnacji.

Sukienka ma dość głęboki dekolt, ale jeśli wolisz nosić płytsze wycięcia, możesz spokojnie wyregulować go za pomocą wszytego troczka. Ten krój maskuje niedoskonałości figury i eksponuje nogi. Możesz więc nosić do niej klapki lub sandały bez ryzyka, że optycznie skrócisz sobie nogi.

Chociaż sukienka z Zary sama w sobie jest dość ekstrawagancka, my polecamy nosić do niej sporo mocnej i dobrze widocznej biżuterii - duże kolczyki koła, grube pierścionki i sygnety.

