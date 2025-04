Przed nami cały miesiąc wakacji a przynajmniej lata. Dlatego w moim must-have znajdziecie rzeczy właśnie na teraz.

Zobaczcie sierpniowy must-have Polki.pl

Modowe hity na sierpień 2016

Mimo, że w sieciówkach poluję na perełki z wyprzedaży to w oko wpadły mi 2 rzeczy. Niebieska koszula z wielką kokardą z H&M sprawdzi się zarówno teraz jak i pod marynarkę, np. do pracy. Podobnie jak ekstrawaganckie sandałki z Zary. Białe buty z modną kokardą, teraz będą świetnie wyglądać do szortów, a na początku jesieni do dżinsów czy nawet leginsów.

W moim must-have nie mogło zabraknąć odrobiny designerskich gadżetów. Skoro jest jeszcze tyle słońca to z pewnością przydadzą mi się okulary przeciwsłoneczne australijskiej marki AM Eyewear. Wyjątkowe i niepowtarzalne. Zaś na Polyvore znalazłam fajny sweterek Love Moschino. Ten sam znalazłam również w TK Maxx. Z droższych rzeczy, z chęcią zainwestowałabym w worek Tommiego Hilfigera - wysadzany dżetami model pochodzi z najnowszej, jesienno-zimowej kolekcji.

Internetowe znaleziska

W internecie a konkretnie na Halens.pl znalazłam fantastyczny kardigan z frędzlami, który aktualnie jest na wyprzedaży, a na stronie internetowej Loft37 boskie, złote mokasyny. Koniecznie muszą znaleźć się w mojej szafie - to zakup na okrąglutki rok.

W oko wpadły mi również chodaki z jesiennej kolekcji EMU Australia. Na pewno są bardzo wygodne a do tego to ultramodny gadżet!

A na koniec odrobina sportu. W moje ręce wpadły najnowsze, czerwone buty adidas Pure Boost X. Niby stworzone do aktywności fizycznej, ale są tak piękne, że chodzę w nich także na co dzień ;) Podobnie jak dziewczyny z redakcji.

5 sposobów - jak taniej kupować ubrania?