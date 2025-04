Historia mody nieustannie zatacza koło. Mówi się nawet, że nowe, to po prostu zapomniane stare. Jest w tym sporo prawdy, szczególnie jeśli cofniemy się pamięcią do lat 80. i 90., które właśnie wracają do łask, a wraz z nimi spodnie z wysokim stanem, tak zwane mom jeans!

Reklama

Te kultowe spodnie znów zagościły w naszych szafach, bijąc rekordy popularności. Sprawdź, z czym najlepiej łączyć ponadczasowe mom jeans!

Mom jeans - co to jest?

Pod tą nazwą kryją się tzw. mamuśkowe jeansy. Charakteryzują się bardzo wysokim stanem, prostym krojem. Nie są obcisłe, przez co ani trochę nie są dopasowane do sylwetki. Guzik od spodni sięga zwykle aż do pępka. Ponad 20 lat temu chętnie chodzili w nich bohaterowie serialu "Beverly Hills 90210". Znajdziesz je w szafie swojej mamy, second handach i sieciówkach.

Modne szorty – DIY – 3 pomysły!

A może szorty typu mom jeans?

Szorty z wysokim stanem to rzecz w lecie bardzo pożądana, ale niestety niezwykle wymagająca i niepasującą wszystkim paniom. Wysoki stan ma bowiem to do siebie, że pięknie podkreśla talię, optycznie zaokrągla biodra i uwydatnia pupę, a krótka długość spodenek dodatkowo pokazuje nogi w całej okazałości: od wysokich partii ud po kostki. Niestety to jeden z najtrudniejszych fasonów. Żeby dobrze wyglądać w mom jeans musimy mieć idealnie płaski brzuch! Dlatego właśnie szorty z wysokim stanem (niestety) nie są dla wszystkich

Kto może nosić szorty z wysokim stanem?o!

Szorty z wysokim stanem śmiało mogą nosić kobiety o figurze jabłka , czyli panie o pokaźnym brzuszku i z brakiem wcięcia w talii. Krótkie spodnie w tym wypadku zakryją to, co niepożądane (brzuch), pokreślą atuty (krągłe biodra) i pokażą to, co najpiękniejsze w tego typu figurze – zgrabne nogi!

, czyli panie o pokaźnym brzuszku i z brakiem wcięcia w talii. Krótkie spodnie w tym wypadku zakryją to, co niepożądane (brzuch), pokreślą atuty (krągłe biodra) i pokażą to, co najpiękniejsze w tego typu figurze – zgrabne nogi! Dla jabłek polecane są gładkie góry (świetnie sprawdza się typ oversize) i buty na obcasie, które wydłużą sylwetkę.

Figura gruszki to kwintesencja kobiecości. Okrągłe biodra, zazwyczaj płaskie brzuchy i duże piersi. Szorty z podwyższonym stanem podkreślą biodra – największy atut gruszek. Warto jednak, by pozostawały w stonowanym kolorze, bez wzorów.

Warto jednak, by pozostawały w stonowanym kolorze, bez wzorów. Klepsydra to figura idealna! W jej szafie obowiązkowo powinny znaleźć się doły z podwyższonym stanem, duża ilość pasków i obcisłych bluzek – wszystko, co podkreśla nienaganną talię. Nie zapominajmy o krótkich spodniach, bo klepsydra powinna pokazywać swoje zgrabne nogi!

Panie o chłopięcej sylwetce – bez wcięcia w talii, z małym biustem i szczupłym brzuchem i nogami – o ile mają dobre proporcje ciała, mogą nosić wszystko, na co tylko mają ochotę. Warto, by szorty z wysokim stanem połączyły z krótką bluzką, zaopatrzona w kieszenie lub inne aplikacje powiększające biust.

Uwaga! Nieumiejętnie wystylizowane, źle dopasowane mom jeansy rzeczywiście mogą zrobić krzywdę naszej sylwetce. Wystarczy jednak odpowiednio dobrać je do swojej figury, następnie zestawić je z odpowiednimi dodatkami, aby "mamuśkowe" spodnie wyglądały zarówno stylowo, jak i kobieco!

Krótkie spodenki z wysokim stanem są odpowiednie dla kobiet, które chcą ukryć brzuszek i optycznie wydłużyć nogi, dlatego często występują również w wersji dla puszystych. W casualowym wydaniu najlepiej łączyć je z bluzką włożoną w środek i sandałami. Jeśli chcesz stworzyć elegancki look, szorty z wysokim stanem będą pasować również do żakietu i butów na obcasie.

My pokochałyśmy szorty w wersji mom jeans. Z pewnością spakujemy je do wakacyjnej walizki. A jak jest w waszym przypadku? Kochacie mom jeans czy należycie do tych, co uważają, że ten trend nigdy nie powinien wrócić?

Reklama

Więcej modnych ubrań i dodatków:Te buty kojarzą się z gorącym latem i wakacjami. O jaki model chodzi? 5 rzeczy, które kupisz teraz na wyprzedażach i będą hitem sezonu jesień-zima 2018/2019 To one z powodzeniem zastąpiły biodrówki. Są bardzo kobiece, wyszczuplają i dodaka klasy!