Mokasyny to buty, które darzymy szczególną sympatią. Można je kupić w naprawdę wielu kształtach i kolorach, dzięki czemu będą pasować zarówno na oficjalne okazje wymagające eleganckiego ubioru, jak i na co dzień, gdy chcesz wyglądać i czuć się pięknie, ale nie rezygnować jednocześnie z wygody.

My szczególnie polecamy mokasyny do casualowych stylizacji – mało które (wygodne) buty wyglądają tak dobrze w połączeniu z sukienką czy jeansami, a nie zawsze możesz pozwolić sobie na założenie sportowego obuwia.

W Lidlu możesz teraz kupić mokasyny w trzech kolorach, które kosztują 69 złotych.

Stylowe mokasyny z Lidla

Skórzane mokasyny będą doskonałe na każdą okazję. Te z Lidla są wykonane ze skóry welurowej, czemu zawdzięczają swój niezobowiązujący wygląd. Mokasyny możesz kupić w trzech wersjach kolorystycznych: granatowej, beżowej oraz modnej camelowej.

Mokasyny doskonale wyglądają w wersji smart casual. Załóż do nich gładkie spodnie i prostą marynarkę. Do tego klasyczny biały t-shirt i voila! Masz idealną stylizację na półoficjalne spotkanie.

Nie znaczy to jednak, że nie nadadzą się do codziennych zestawów. Załóż je do jeansów i zestaw z kardiganem lub zwykłym swetrem – na tę wiosnę polecamy szczególnie swetry w marynarskie pasy. W ten sposób będziesz wyglądała stylowo, a do tego będziesz czuła się bardzo komfortowo.

Możesz je też założyć do sukienki, ale uważaj z jej długością. Mokasyny mogą optycznie skrócić nogi.

