Jesień rozgościła się u nas na dobre! Jesienny klimat pojawił się nie tylko za oknami, ale również w naszych garderobach. Październik to miesiąc, kiedy zapominamy już o letnich ubraniach. Chowamy je na dno szafy. Pora na ciepłe okrycia, wygodne buty i stylowe jesienne akcesoria.

Reklama

Upolowałyśmy kilka nowych ubrań i dodatków, na które warto zwrócić uwagę w tym miesiącu. Na następnych stronach galerii znajdziesz 7 rzeczy z najnowszych kolekcji sieciówek!

Płaszcz ze sztucznego futra

Ekologiczne futerka opanowały trendy na jesień 2019. Najmodniejsze są oczywiście płaszcze w różnych kolorach. Myślisz, że to okrycie, które pasuje jedynie do eleganckich stylizacji? Nic z tych rzeczy. W nowym sezonie nosimy je również do jeansów i sneakersów.

Kowbojki

Ulubione buty gwiazd! Klasyczny model butów, którym w tym sezonie zyskuje nowe życie. Najmodniejsze są te w zwierzęce wzory, ale niekoniecznie musi to być nieśmiertelna panterka. Na topie są również... krowie łaty. P.S. Żeby je nosić, nie musisz być fanką muzyki country. ;)

Torebka typu baguette

Pamiętacie ją z lat 90.? Znów jest modna! Może się okazać, że już wkrótce będzie tak popularna jak listonoszka. Jest niewielkia (w sam raz na telefon i portfel), wygodna (nosimy ją na ramieniu) i bardzo stylowa. To model torebki, który każda fashionistka powinna mieć.

Aksamitna marynarka

Bez wątpienia najmodniejsza tkanina nowego sezonu. Doskonała nie tylko na wieczór, ale również na co dzień. Wybierz klasyczną czerń, będzie pasować do wielu stylizacji. Przekornie, proponujemy łączyć ją z nadrukiem w stylu grunge, kulotami i hitowymi sneakersami.

Reklama

Przeczytaj:

Sztuczne futro - 8 modeli na jesień-zimę 2019/2020

Skórzane torebki na jesień i zimę 2019/2020