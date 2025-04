1 z 7

Płaszczyk w zebrę, Stradivarius, cena ok. 79,90 zł

Zeberka jest hot! W tym sezonie musisz mieć choć jedną rzecz w ten modny print. Nasza rekomendacja to lekki, dzianinowy płaszczyk. Będzie idealny na pierwsze chłodniejsze dni. Może również posłużyć jako rodzaj stylowej narzutki. Możesz go nosić zarówno do jeansów, jak i do eleganckiej ołówkowej spódnicy.