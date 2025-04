Jesień w pełni! Listopad uchodzi za dość ponury miesiąc, więc warto poprawić sobie humor uzupełniając garderobę. Ponieważ za oknami robi się chłodno, przyda się praktyczna puchówka oraz wygodne botki. Aby dodać koloru jesiennej szarówce, warto zainwestować w ubrania i dodatki w wyrazistych barwach. Naszym hitem jest bordo, które jest jednym z najmodniejszych odcieni sezonu jesień-zima 2019/2020.

Kurtka puchowa

W listopadzie ciepłe okrycie nie jest modową zachcianką, lecz absolutnym must have. W tym sezonie stawiamy na kurtki puchowe o fasonie oversize. Ich zadaniem jest nie tylko dodanie ci szyku, ale przede wszystkim zapewnienie komfortu termicznego w czasie pierwszych mrozów.

Botki na słupku

Wygodne, modne, ponadczasowe. Można w nich wygodnie przemierzać ulice, a ponadto pasują do niemal każdej stylizacji. Sprawdzą się do pracy, na uczelnię, a także wieczorne okazje np. randkę lub imprezę. Botki na słupku to buty, które uratują cię przed wieloma modowymi dylematami.

Nerka

W listopadzie wybierz torebkę na biodra. To absolut hit ostatnich miesięcy. Stylowa nerka nie jest już wyłącznie elementem mody młodzieżowej, lecz nosimy ją również do stylizacji eleganckich np. ołówkowych spódnic czy zwiewnych sukienek.

Plisowana spódnica

Jeśli w nowym sezonie marzysz o modnej spódnicy, koniecznie zainwestuj w eleganckie plisy. To idealny wybór nie tylko do pracy, ale również na wiele innych okazji. Spódnica plisowana może być noszona również w stylu casualowym z bluzą i sneakersami.

