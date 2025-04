1 z 8

Sweter w skandynawskie wzory, Zara, cena ok. 199,00 zł

Swetry w skandynawskie wzory to absolutny must have na zimę. Są ciepłe, wygodne i bardzo stylowe. Można je nosić na wiele sposobów. Duet z jeansami to tylko jeden z wielu pomysłów na zimowy look.