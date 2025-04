Moje hity na wrzesień 2016

Mimo, że pogoda nie pozwala jeszcze zapomnieć o wakacjach, to wiem, że za chwilę nastanie zima, 8 miesięcy zimna. A na to trzeba się przygotować. A jak się najlepiej do tego przygotować? Zakupami :) One są dobre na wszystko.

Te płaszcze będą hitem jesieni i zimy 2016/2017

Nie lubię kurtek dlatego zawsze szukam ciekawych płaszczy. Tym razem do mojego top 10 trafiły 2 modele. Oba polskich marek i oba bardzo zacne. Różowe szaleństwo to model, który pochodzi z kolekcji bizuu x Powerpuff Girls. Jest kolor, są naszywki. Czy może być coś bardziej modnego na ten sezon?

sesja wizerunkowa bizuu x Powerpuff Girls

Obok niego do zestawienia trafił biały, szlafrokowy projekt Patrizia Aryton. Bardzo elegancki, niemal ekstrawagancki w swojej klasie. Do niego dobrałam boskie botki zaprojektowane dla Badury przez Anetę Kręglicką. Białe buty? Tak, po stokroć tak!

We wrześniu nie może zabraknąć, przynajmniej w mojej wyimaginowanej szafie sportowych butów. Tym razem, stawiam na nowy model New Balance 996.

Z najnowszych trendów wybrałam również plisowaną spódniczkę z C&A. Wyjątkowa mini jest zarówno dziewczęca, jak i seksowna. Połączyłabym ją z bluzką Marlu w wiktoriańskim stylu. Jest szałowa!

W top 10 września nie mogło zabraknąć również kolaboracji sezonu, czyli współpracy polskiej marki Michała Łojewskiego UEG i światowym brandem Puma. Z tej kolekcji wybrałam top, który nosiłabym jako tunikę :)

Sesja wizerunkowa UEG x Puma