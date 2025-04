Płaszcz z kolekcji Zary na jesień 2020 podbił serca wielbicielek mody. Sieciówka cieszy się ogromną popularnością również wśród gwiazd. Niedawno uwagę świata przykuła księżna Kate w sukience z Zary. Teraz w trenczu z Zary pokazała się jedna z najbardziej znanych polskich aktorek Joanna Koroniewska.

Beżowy trencz z Zary w stylu gwiazd

Nowy hit z Zary to modny klasyk. Trencz, czyli ponadczasowy płaszcz, który każda z nas powinna mieć w swojej szafie. Ma ciemnobeżowy kolor, fason z paskiem w talii, kołnierzem oraz kieszeniami. Całość dopełniają kontrastujące guziki.

Trencz jest uszyty z tkaniny hydrofobowej z limitowanej edycji. Można go kupić w rozmiarach od XS do L. Jego cena to 299,00 zł. Warto się pospieszyć z zakupem. Zainteresowanie tym modelem rośnie z dnia na dzień, co oznacza, że już wkrótce może być trudno go dostać.

Płaszcz z Zary wpadł w oko nie tylko nam. Zaprezentowała się nim słynąca z wyczucia mody Joanna Koroniewska. Aktorka pokazała się na Instagramie w jesiennej stylizacji z beżowym płaszczem w roli głównej. Pod postem pojawiła się lawina komplementów od fanek, które nie szczędziły zachwytów nad płaszczykiem gwiazdy.

Ten płaszcz to prawdziwy hit! Instagram zalała fala fotek z tym modelem. Wśród nich można znaleźć wiele ciekawych inspiracji, jak nosić trencz.

Tak naprawdę, nie ma tu wielu ograniczeń. To fason i kolor, który sprawdzą się na wiele okazji. Modny trencz to idealne okrycie wierzchnie na co dzień. Pasuje do stylu casual, czyli np. jeansów i sneakersów. Lecz równie dobrze uzupełni zestawy do biura, np. ołówkową spódnicę, białą koszulę i szpilki.

