Modne swetry muszą się znaleźć w jesiennej garderobie. Są praktyczny, wygodne i stylowe. Dla wielu osób to absolutny klasyka. Jednak okazuje się, że ten pozornie zwyczajny element jesiennych stylizacji, może mieć nowe oblicze. W asortymencie marki Zara pojawił się nietypowy krótki sweterek, który natychmiast się wyprzedał.

Sweter knit arm warmers z Zary

Knit arm warmers to rodzaj krótkiego sweterka, który zakrywa zaledwie ramiona. Można się nim dopatrywać połączenia krótkie ponczo z kojarzącymi się niegdyś z obciachem, bolerkami. Wyraźnie widać tu inspiracje estetyką z lat 90.

Modny sweter z Zary można nosić jako rodzaj narzutki, zarówno na inny sweter, t-shirt, body, a nawet eleganckie bluzki czy sukienki. Hit z hiszpańskiej sieciówki dostępny jest w jednym uniwersalnym rozmiarze M. Jego cena to 89,90 zł.

Uwaga, sweterek wyprzedał się jak świeże bułeczki! Jednak Zara zachęca, by zapisać się na powiadomienie, by dostać inspirację, jak tylko znów trafi do sprzedaży. Można poszukać również podobnych modeli w innych sklepach internetowych.

Jak nosić krótki sweter typu arm warmer? Możliwości jest wiele, jednak należy uważać, by nie otrzeć się o kicz... Inspiracji warto poszukać na Instagramie, gdzie sweter z Zary robi prawdziwą furorę.

Nam podoba się połączenie sweterka z modną sukienką bieliźnianą. Śliska, błyszcząca satyna pięknie komponuje się w duecie z miękką dzianiną. A pozornie wieczorowa sukienka zyskuje nowe oblicze. W takim wydaniu idealnie nadaje się nawet do noszenia na co dzień.

