Modny płaszcz z H&M w camelowym odcieniu skradł serca klientek marki. Okrycie ze szwedzkiej sieciówki bije rekordy popularności i wyprzedaje się jak świeże bułeczki. Nic dziwnego, bo ten płaszcz musi znaleźć się w twojej szafie jesienią. Pasuje do każdej stylizacji i jest absolutnym must have.

Modny płaszcz z H&M na jesień

Modny płaszcz z nowej kolekcji H&M szybko zaczął robić furorę. Wszystko za sprawą niezwykle uniwersalnego kroju i koloru, który od lat króluje w kolekcjach największych marek odzieżowych i jest bezsprzecznie ikoniczną już częścią garderoby.

Camelowy płaszcz za kolano wiązany jest w tali paskiem, który podkreśla kobiecą figurę i eksponuje wszystkie jej atuty. Płaszcz zapinany jest na zatrzaski, ma klasyczny, prosty krój i szerokie klapy.

fot. Camelowy płaszcz z H&M, cena 199 zł

Długi płaszcz wykonany jest z poliestru z domieszką wiskozy. Jest dostępny zarówno w sklepie internetowym H&M, jak i salonach stacjonarnych marki. Możesz go kupić w rozmiarach od 32 do 54. Cena płaszcza jest bardzo atrakcyjna. Zapłacisz za niego 199 zł, a wykorzystywać go będziesz przez wiele sezonów.

Z czym nosić camelowy płaszcz?

Ten klasyczny model płaszcza będzie świetnie wyglądał w każdej jesiennej stylizacji. Camelowe nakrycie doskonale będzie komponować się m.in. z jeansową sukienką z Zary za 69 zł i supermodnymi botkami w stylu kowbojek. Do tego dorzuć miękki sweter z Lidla i stylizacja gotowa!

Jeśli wolisz bardziej eleganckie połączenia, camelowy płaszcz zestaw z białą koszulą, ołówkową spódnicą z Lidla za 29 zł i botkami na szpilkach.

