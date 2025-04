Kożuchy damskie to prawdziwy must have sezonu jesień-zima 2019/2020. Są propozycją dla osób, które nie są przekonane do modnych futer. Doskonale sprawdzają się w codziennych stylizacjach. Mogą być naturalne lub ekologiczne. Wybór należy do ciebie! Podpowiadamy, jak tworzyć stylizacje oraz sprawdzamy, jakie modele będą modne w nowym sezonie.

Modele z kolekcji jesień-zima 2019/2020

W tym sezonie modne krótkie kurtki i długie, szykowne okrycia. Wszystkie modele utrzymane są w stonowanych, naturalnych kolorach: beżach, brązach i klasycznej czerni.

Hitem będzie klasyczny kożuch w kolorze brązowym. To nowy obiekt pożądania fashionistek i inlufencerek z całego świata. Bez problemu znajdziesz taki w polskich sklepach odzieżowych np. sieciówkach.

Jak nosić?

Tego typu okrycie to propozycja dla kobiet w każdym wieku. Doskonale sprawdzi się zarówno w stylizacjach dla młodych dziewczyn w wieku 20 lat, jak i tych dojrzałych po 40-tce. W tym sezonie każda z nas powinna mieć w swojej szafie tego typy okrycie we własnej kolekcji kurtek na zimę 2019/2020.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Stylizacje z tym oryginalnym okryciem mogą być utrzymane różnej estetyce. W nowym sezonie jednym z najważniejszych trendów będzie powrót do stylu z lat 70. Do tego trendu idealnie pasują kurtki i płaszcze w naturalnym stylu.

Świetnie zgrają się również ze stylem boho np. kwiecistymi sukienkami, zamszowymi kowbojkami i etniczną biżuterią. Styliści proponują, by nosić je również jako okrycia do miejskiego stylu np. jeansów i sneakersów.

Dobrze łączą się również ze stylizacjami glamour np. woskowanymi spodniami, szpilkami i okularami przeciwsłonecznymi.

