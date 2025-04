Dobrze dobrany kostium kąpielowy podkreśli atuty sylwetki, a zamaskuje newralgiczne miejsca. Ten z Lidla ma wszystkie te zalety, pięknie się prezentuje i po prostu cię na niego stać.

Modny kostium kąpielowy z Lidla za 34,99 zł

Wakacyjna oferta dyskontu to masa perełek w dobrych cenach. Lniana sukienka jak z Zary zniknęła w mgnieniu oka i w wielu sklepach stacjonarnych Lidla brakuje już większości rozmiarów. Podobnie będzie z tym oto strojem kąpielowym z Lidla - jednoczęściowy kostium w cenie 34,99 zł jest dostępny w 3 wzorach i bije na głowę sieciówkowe propozycje, zarówno ceną jak i jakością.

Niektóre stroje kąpielowe są przesadnie drogie, zwłaszcza te jednoczęściowe, a rozmiarówka nieadekwatna. Tego typu produkty są wykonane z mieszanki poliestru i lycry, a cena takiego kostiumu niekiedy urasta do absurdalnych kwot - w większości płacimy za metkę, wzór, kolor i fason. Ale po co przepłacać, jeśli ten kostium z Lidla spełni swoje zadanie, a dodatkowo będzie prezentował się wyśmienicie na kobiecej sylwetce? Występuje w rozmiarach 36-44. Panie plus size mogą zdecydować się na wersję za 39,99 zł.

fot. Materiały prasowe

Dlaczego strój z Lidla wyszczupla sylwetkę

Lidlowy kostium to dwie propozycje o tym samym kroju - czarna i kwiecista - i jedna z finezyjnie krzyżowanymi ramiączkami na plecach w szarym odcieniu. Te pierwsze optycznie zamaskują wystający brzuch. Print w pastelowe kwiaty odwróci także uwagę od fałdek czy wystających boczków. Krój w literę V wydłuży szyję, dzięki czemu sylwetka nabierze lekkości.

Drugi kostium sprzyja kobietom o sporych biustach, które nie chcą, by dekolt nadto rzucał się w oczy - nie każdy pragnie eksponować przez głębokie wcięcie piersi i woli trzymać je w ryzach. Uwaga: ten typ wykończenia góry kostiumu jest teraz bardzo na czasie. Zobacz, gdzie znajdziesz podobne kostiumy takie, jak z Lidla lub ciekawsze, ale niestety w wyższych cenach:

