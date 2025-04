Dżinsy z PEPCO mają bardzo dobrą jakość i korzystny dla kobiecej sylwetki fason. W popularnych sieciówkach za dobrej jakości dopasowane dżinsy, zapłacisz2-3 razy więcej.

Dopasowane dżinsy z PEPCO za 40 zł

Moda uwielbia spodnie skinny oraz jegginsy: są bardzo łatwe w stylizowaniu, kobiece i seksowne. PEPCO oferuje dopasowane jeansy z modnym wysokim stanem w rozmiarach 36-44. Są wykonane z bawełny z dodatkiem elastanu, co sprawia że utrzymują sylwetkę w ryzach.

fot. Materiały prasowe/ kolaż polki.pl

Dżinsy o kroju skinny są dedykowane każdemu typowi sylwetki i świetnie wyglądają z modnymi swetrami oversize czy obszernymi marynarkami, np. ta bestsellerowa marynarka z Zary w kratkę będzie strzałem w 10.

Największym plusem dopasowanych dżinsów jest ich łatwość zestawienia z obuwiem: możesz je łączyć z botkami na obcasie lub płaskim butami, a założone do szpilek maksymalnie wydłużą nogi. Stylizacja nabierze casualowego charakteru, jeśli do jeansów skinny fit założysz sneakersy New Balance w stylu gwiazd i obszerną marynarkę z Zary - moda kocha takie eksperymenty.

