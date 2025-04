Zara to jedna z najpopularniejszych sieciówek, która tworzy ubrania i dodatki. Projektanci marki w błyskawicznym tempie wychwytują najnowsze trendy i tworzą sukienki, spódnice, płaszcze, koszule, buty i torebki, które zdobywają popularność na całym świecie.

Wygodne, stylowe i kobiece sukienki dzianinowe na pierwsze chłodniejsze dni. Ceny od 69 zł!

Nasze hity z najnowszej kolekcji marki Zara

Wśród naszych propozycji są głównie klasyki, które nigdy nie wyjdą z mody i najważniejsze hity nadchodzącego sezonu.

Gdybyśmy miały wybrać 3 rzeczy, które trafiłyby do naszej szafy, to zdecydowałybyśmy się na botki ze złotym obcasem (będą pasowały do większości stylizacji), granatowy płaszcz z wiązaniem na wysokości pasa (bardzo modny i ponadczasowy) oraz małą torebkę zdobioną cekinami (będzie idealna na wieczór).

