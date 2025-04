Ten sezon należy do kreacji zdobionych falbanami, które przywodzą nam na myśl gorącą Hiszpanię i odważnych torreadorów. Ta ozdoba pojawiły się w wiosenno-letnich kolekcjach marki Blugirl, Oscar de la Renta czy Balmain. Domy mody stawiają na wybuchową mieszankę barw: pojawia się ognista czerwień, klasyczna czerń czy niewinną biel. Ten sezon należy do sukienek i bluzek bez ramion.

Gorący trend - hiszpański temperament

fot: FREE/od lewej Blugirl; Blugirl; Oscar de la Renta

W najnowszych kolekcjach popularnych marek znajdziecie wiele modnych propozycji utrzymanych w tym klimacie. Wiele stylizacji bazuje na sukienkach oraz bluzkach zdobionych falbanami i kwiatowymi motywami. Jednak najważniejszy w tym sezonie są modele bez ramion, czyli z hiszpańskim dekoltem (zwanym również carmen).

Stylizacje utrzymane w stylu flamenco, to doskonała propozycja na upalne dni i znakomity sposób na ukrycie wszelkich mankamentów sylwetki - zaczynając od małego biustu, przez wystający brzuszek. Dodatkowo rzeczy utrzymane w tym klimacie są bardzo ozdobne i tworzą cały look. Dlatego wystarczy dobrać do nich pojemną torbę typu shopper, sandały na koturnie - najlepiej na sznurkowej podeszwie i masywne kolczyki.

