Czas najwyższy pomyśleć o modowym niezbędniku na letnie miesiące. Po przejrzeniu oferty znanych marek odzieżowych udało się nam wybrać, aż 15 rzeczy, które chciałybyśmy mieć w swoich szafach. Jesteście ciekawe, co znalazło się na naszej liście?

Modne ubrania i dodatki na lato 2016

Lata nie wyobrażamy sobie bez stroju kąpielowego. W tym sezonie stawiamy na kostium jednoczęściowy z zabawnym nadrukiem. Taki model udało się nam znaleźć w najnowszej kolekcji H&M. Jest genialny i kosztuje jedynie 79 zł.

Na naszej liście znalazła się również oryginalna sukienka z Zary. Góra uszyta jest z delikatnego materiału w błękitnym kolorze, a dół wykonano z granatowej i żółtej włóczki. Dzięki połączeniu nieoczywistych materiałów, ze zwykłej letniej sukienki powstała naprawdę ciekawa propozycja dla kobiet szukających niebanalnych modowych rozwiązań.

Niestety mamy słabość do torebek! Już jakiś czas temu zrezygnowałyśmy ze spontanicznych zakupów w sieciówkach. Obecnie każdy zakup tego typu dokładnie planujemy. Tym razem na oku mamy zabawną kopertówkę z kolekcji Karla Lagerfelda. Będzie idealnie pasowała do gładkiej letniej sukienki i sandałków na obcasie. Co jeszcze znalazło się na naszej liście? Zajrzyjcie do naszej galerii!

