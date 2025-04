Wiele z was jest pewnie myślami przy gorącym lecie i wakacyjnych wyjazdach, a my zaczynamy mówić o ponurej i deszczowej jesieni. Już teraz warto przygotować się do nadchodzącego sezonu, zastanowić się, jakich ubrań i dodatków brakuje w waszych szafach.

Reklama

Pierwsze hity z jesiennych kolekcji

W naszym zestawieniu znalazło się 19 rzeczy, które pojawiły się w najnowszych kolekcjach znanych marek sieciowych. Wśród wybranych przez nas rzeczy znajdziecie ubrania i dodatki, pojawiły się ciepłe płaszcze, wygodne botki, eleganckie koszule, stylowe trencze, praktyczne torby i efektowne mokasyny. Jednak nam najbardziej spodobała się dżinsowa kurtka zdobiona kolorowymi naszywkami, udało się nam wypatrzyć ją w Zarze. W czasie jesiennych miesięcy bardzo dobrze sprawdzi się również dzianinowa sukienka. Nam w oko wpadł model z nowej kolekcji Mango, ma długie rękawy, białą lamówkę i jest delikatnie rozszerzana. Będziemy nosiły ją z kozakami do połowy uda i ramoneską.

Musimy przyznać, że bardzo lubimy kamizelki, idealnie sprawdzają się w czasie pierwszych jesiennych dni, a do tego są niezwykle stylowe. Jesienią stawiamy na modele do połowy łydki. Pasują do luźniejszych stylizacji na co dzień, ale bardzo dobrze sprawdzają się także w bardziej formalnych zestawach. Jeżeli jesteście ciekawe, co jeszcze pojawiło się w naszym zestawieniu, to koniecznie zajrzyjcie do naszej galerii.

Reklama

Więcej modnych propozycji:

Te 6 rzeczy musi się znaleźć w twojej szafie jesienią

Wygodne i stylowe, czyli buty na niskim obcasie

6 letnich trendów, które zawsze będą na czasie