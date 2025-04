Już od dawna wiadome jest jakie kolory będą hitem jesieni 2016 - my pisałyśmy już o tym w czerwcu. Teraz przyszedł czas na rozłożenie każdego z trendów na czynniki pierwsze. Żeby wam i nam ułatwić projektowanie jesiennej szafy. Zaczynamy!

Modne kolory jesieni 2016 - pudrowy róż

Wybrałyśmy się na wirtualne zakupy w poszukiwaniu najciekawszych ciuchów w delikatnych odcieniach różu. Ten jakże wiosenny kolor przewijał się na niezliczonej ilości pokazów, od Paryża i Mediolanu, po Londyn i Nowy Jork. Okazuje się, że nawet jesienią i zimą prezentuje się fantastycznie. Grube płaszcze a nawet futra, czy różowe buty i dodatki pięknie rozweselą smutne ulice w czasie chłodnych miesięcy.

1. płaszcz Gerry Weber, ok. 449 zł, 2. ponczo C&A, ok. 69 zł, 3. bomberka H&M, ok. 229 zł - fot. FREE

Okazuje się, że popularne sieciówki już podłapały ten trend. Nasze hity znalazłyśmy w takich sklepach jak: H&M, Mango, C&A, Top Secret, Gerry Weber, Liu Jo czy na Pakamera.pl. A wybór jest ogromny! Sukienki, swetry, płaszcze, kurtki. Już dawno jesienią nie było takie pastelowego szaleństwa. Cieszycie się?

Na ulicach światowych stolic mody (w tym przypadku jest to Kopenhaga i Paryż), można zauważyć w jak wyjątkowy sposób fashionistki stylizują pudrowy róż. Cukierkowy total look wcale nie wygląda infantylnie a połączenie porwanych spodni z różowym płaszczem i zabawną czapką to strzał w 10-tkę.

Styl uliczny z pudrowym różem - fot. FREE

