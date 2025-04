Wystartował sezon wiosna-lato 2019! To znak, że pora na odświeżenie garderoby. Oprócz okrycia wierzchniego, czy nowych butów, warto przejrzeć również rzeczy do pracy: spódnice, sukienki, spodnie i marynarki. Sprawdziłyśmy, jakie trendy obowiązują obecnie w modzie biurowej.

Ubrania do pracy na wiosnę i lato 2019 - co kupić?

Wiosenno-letnia garderoba do pracy różni się od tej z chłodniejszych miesięcy roku. Stawiamy na lekkie bluzeczki i marynarki uszyte z przewiewnych tkanin. Ważne, by zapewniały komfort w czasie pracy.

Idealnym wyborem na lato są lniane rzeczy. Len doskonale sprawdza się w czasie upałów, pozwalając skórze oddychać nawet w najgorętsze dni. W kolekcjach na nowy sezon nie brakuje lnianych sukienek (nasz typ!), spódnic, bluzek i marynarek, które idealnie pasują do stylu biurowego.

Modne stylizacje do pracy - 6 gotowych zestawów

Kobiety bardzo chętnie kupują eleganckie sukienki do pracy. W tym sezonie hitem są modele z ozdobnymi guzikami. Jednak do pracy sprawdzą się również sukienki w kwiaty, groszki czy paski. Ważne, by pasowały do dress code'u, obowiązującego w firmie.

Na następnych stronach znajdziesz wybrane przez nas modne ubrania do pracy!

