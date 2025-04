Nowa torebka potrafi poprawić nastrój i ozdobić stylizację. Jeśli od jakiegoś czasu myślałaś nad zakupem nowego modelu, to teraz masz na to świetną okazję. Już niedługo wyprzedaże Black Friday, a to oznacza naprawdę spore zniżki. Markowe torebki możemy kupić nawet o połowę taniej. Wybrałyśmy dla ciebie pięć stylowych modeli, które robią furorę!

Pierwszą propozycją, jaką chcemy ci pokazać jest mała torebka Guess w kolorze szarym. Ozdobiona charakterystycznym tłoczeniem kształcie logo marki i złotym zapięciem. Można ją nosić w ręku albo na ramieniu. Torebka jest dosyć mała, ale pomieści wiele przydatnych drobiazgów. Obecnie małe torebki to absolutny hit sezonu. Możesz je nosić na co dzień lub na specjalne okazje. Model marki Guess obecnie kupisz 25% taniej. Dostępny także w kolorze czarnym i białym.

fot. torebka Guess / eobuwie.com.pl

Jeśli wolisz nieco większe, sięgnij po modny fason tote bag. To torebki w formie małych kuferków o minimalistycznym designie. Są praktyczne i bardzo stylowe. Sprawdzą się na co dzień albo do pracy. Obecnie na wyprzedaży znajdziesz elegancki i klasyczny model marki Tommy Hilfiger w kolorze granatowym. Wyposażona jest w dopinaną saszetkę, która ułatwia organizację rzeczy. Obecnie kupisz tę torebkę o połowę taniej!

fot. tote bag Tommy Hilfiger / eobuwie.com.pl

Kolejną propozycją na naszej liście jest mała, pikowana torebka Monnari w kolorze bordowym. Jest to model na łańcuszku, więc z powodzeniem dopełni także stylizacje wyjściowe. Będzie pięknie wyglądać z elegancką sukienką, ale także i z jeansami i modną marynarką. Obecnie kupisz tę torebkę za jedyne 109 zł. Możesz również sięgnąć po czarną albo model w kolorze khaki. Poręczna i modna!

fot. pikowana torebka Monnari / eobuwie.com.pl

Lubisz torebki, które pomieszczą nieco więcej? Świetną opcją będzie torebka z miękkiej skóry marki Fly London w pięknym szmaragdowym odcieniu. Taka torebka ożywi i podkręci stylizacje, a przy okazji pomieści też wszystkie twoje potrzebne drobiazgi. Model ten jest bardzo wygodny i pakowny. Możesz ją nosić w ręku lub na ramieniu. Obecnie jest przeceniona o 35%!

fot. zielona torebka Fly London / eobuwie.com.pl

Na koniec hit ostatnich sezonów, czyli baguette bag, która robi furorę na liście trendów. To mała torebka, którą można nosić pod ramieniem. Może być wykonana z miękkiej lub sztywnej skóry. Nam w oko wpadł model marki Reserved w kremowym kolorze. Dopełni każdą stylizację. Możesz ją nosić na co dzień z ulubionym swetrem albo z elegancką, dzianinową sukienką. Jest bardzo poręczna i wygląda świetnie!

fot. torebka bagietka Reserved / reserved.com

