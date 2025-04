W wirze zakupów na jesień 2020 nie zapomnij o tym, by do swojej sezonowej garderoby dołączyć też modną torebkę. Nie musisz wydawać na nią dużo, by wyglądała stylowo i dopełniała każdą stylizację. W popularnych sieciówkach wybrałyśmy kilka głównych trendów, na które warto zwrócić uwagę. Wszystkie torebki kosztują mniej niż 99 zł.

Torebki w wersji mini

Może nie jest to najpraktyczniejsza torebka, ale za to jaka stylowa! Torebki w wersji mikro to jeden z najważniejszych trendów w ostatnich sezonach. Pomieścisz w nich najpotrzebniejsze rzeczy, takie jak telefon, dokumenty, pieniądze i pomadkę. Niech cię nie zwiedzie ich rozmiar - w ich przypadku mniej znaczy więcej. Taka torebka doda stylu każdemu lookowi.

Torebki z motywem zwierzęcym

Torebki w zwierzęce wzory to klasyka, która nigdy nie wyjdzie z mody. W tym sezonie stawiamy zwłaszcza na tłoczoną skórę, miękkie futra oraz wzory inspirowane dzikimi zwierzętami. Pamiętaj jednak o największym trendzie na sezon jesień-zima 2020/21 - modzie w wersji eko. Wybierz więc torbę ze sztucznej skóry lub z drugiej ręki.

Torebki z frędzlami

Styl boho kojarzy się głównie z wiosną i latem, ale w tym roku zostaje z nami także i na resztę pór roku. Jesienią stawiamy zwłaszcza na motywy inspirowane Dzikim Zachodem. Długie frędzle nosimy na kurtkach, ale świetnie sprawdzą się także i w przypadku torebek. Klasyczna czarna skóra lub brązowy zamsz to dwa główne kolory w tym trendzie na jesień!

Torebki na łańcuszku

Subtelna torba na łańcuszku to świetny sposób, by dodać kobiecości swojej stylizacji. Wbrew pozorom nie łączymy ich więc z maxi sukienkami, a raczej z kombinezonami o krojach utility oraz bardzo modnymi w tym sezonie spodniami cargo.

Torebki-saszetki

Ten specyficzny fason torebek cross body przypominający sportowe nerki to ostatni krzyk mody, który podbija ulice. Najmodniejsze torebki w tym wydaniu są uszyte ze... skóry - najlepiej tłoczonej w zwierzęce wzory lub ozdobionej złotymi elementami. W torebkach-saszetkach zakochała się między innymi Małgorzata Rozenek.

