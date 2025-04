Tankini to doskonała alternatywa dla tradycyjnego bikini, które eksponuje ewentualne niedoskonałości sylwetki. To dwuczęściowy kostium kąpielowy, który składa się z topu i fig. Kto powinien zdecydować się na tankini i jakie modele są modne w sezonie wiosna-lato 2019?

Ten rodzaj kostiumu pozwala dyskretnie ukryć okolice brzucha, a jednocześnie - w przeciwieństwie do stroju jednoczęściowego - daje możliwość, by odsłonić go do opalania. Top zasłania problematyczne fałdki i inne mankamenty. Jednak w każdej chwili można go odwinąć, by wystawić brzuch i plecy do słońca.

Przypadnie do gustu:

kobietom w ciąży , które chcą osłaniać brzuszek przed słońcem;

, które chcą osłaniać brzuszek przed słońcem; paniom z dużym biustem , które cenią sobie topy z usztywniającymi wkładkami, które dobrze podtrzymują piersi;

, które cenią sobie topy z usztywniającymi wkładkami, które dobrze podtrzymują piersi; kobietom o figurze jabłko , czyli z zaokrąglonym brzuchem, które chcą nieco schować;

, czyli z zaokrąglonym brzuchem, które chcą nieco schować; sportsmenkom, które lubią aktywności plażowe np. siatkówka. Strój kąpielowy z topem zapewnia komfort w czasie uprawiania sportu.

Dwuczęściowe stroje kąpielowe z koszulkami cieszą się mniejszą popularnością niż klasyczne bikini czy kostiumy jednoczęściowe. Sporadycznie pojawiają się w sieciówkach, lecz zwykle wybór jest bardzo ograniczony.

Lepiej szukać ich w sklepach marek bieliźnianych. Większość z nich ma specjalne kolekcje plażowe, w których uwzględnia się potrzeby kobiet z dużym biustem, ciężarnych, pań plus size etc.

6 najmodniejszych strojów kąpielowych na lato 2019

Wśród obowiązujących trendów da się zauważyć modę na:

tankini w kwiaty ,

, tropikalne wzory,

z frędzlami w stylu boho,

gładkie np. czarne.

Powodzeniem cieszą się topy z wkładkami push-up, które rewelacyjnie modelują i podtrzymują biust. Nawet w czasie biegania po plaży (np. za dziećmi;)).

Szukasz stroju dla siebie? Zobacz 10 stylowych tankini z nowych kolekcji! Galeria na następnych stronach.

